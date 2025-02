Zelenski: Spremni smo za dogovor s Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X nakon današnjeg susreta s Keithom Kelloggom, posebnim izaslanikom Donalda Trumpa za Ukrajinu i Rusiju.

"Održao sam produktivan sastanak s Kelloggom. Razgovarali smo o ključnim pitanjima i važnim detaljima. Izražavam zahvalnost Sjedinjenim Državama na kontinuiranoj pomoći te dvostranačkoj podršci Ukrajini i našem narodu. Ključno je da osjetimo američku snagu – ne samo za nas, već i za cijeli slobodni svijet.

Teme sastanka uključivale su situaciju na bojišnici, povratak ratnih zarobljenika i učinkovita sigurnosna jamstva. Od prvog dana ovog rata Ukrajina je tražila mir. Moramo osigurati da taj mir bude trajan i stabilan, kako Rusija više nikada ne bi mogla započeti novi rat", poručio je Zelenski.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.



