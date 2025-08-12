Bivši veleposlanik o sastanku Putina i Trumpa: 'Već sama činjenica da se sastaju svojevrsna je pobjeda predsjednika Putina'

Božo Kovačević, bivši veleposlanik u Rusiji, gostovao je u emisiji RTL Danas povodom sastanka između američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina koje će se održat u petak Anchorageu na Aljasci.

Kovačević tvrdi da je Putinova šutnja dio ruske pregovaračke strategije, jer računaju da će konačno rješenje ovisiti o situaciji na terenu, dok se iz izjava iz Bijele kuće jasno je da su očekivanja od tog sastanka već snižena. - Premda se takvi sastanci ne održavaju ako unaprijed nije barem nešto dogovoreno, zapravo već sama činjenica da se sastaju predsjednici Trump i Putin je svojevrsna pobjeda predsjednika Putina, što vidimo i po reakcijama Ukrajine i EU- rekao je Kovačević.

Kovačević tvrdi da je Trumpu cilj brzo rješenje sukoba, kako bi si mogao pripisati zasluge za postizanje mira, zbog čega posebno inzistira na primirju. S druge strane, ruski pristup opisuje kao dugoročan i strateški. Prema ruskoj perspektivi, navodi Kovačević, napad na Ukrajinu bio je reakcija na višegodišnje ignoriranje ruskih sigurnosnih interesa i korištenje Ukrajine kao sredstva američke vanjske politike.

- Europa je u potpunosti slijedila Ameriku, ignorirajući rusko inzistiranje da i Rusija bude uključena u razgovore o sigurnosnoj arhitekturi Europe. Sada, kad Amerika i Rusija pregovaraju, vrlo vjerojatno i o europskoj sigurnosti, Europska unija se digla na noge – kako je to moguće bez njih, pa tako kao što je proteklih 30 godina bilo moguće bez Rusije. Nažalost, to je američka poruka, a to bi trebala biti pouka za Europu da treba definirati autonomnu vlastitu sigurnosnu i obrambenu politiku te u skladu s tom autonomnom politikom ponašati se i postupati i u odnosu prema Americi, i u odnosu prema Rusiji, i prema Kini- kaže.

- Ni Rusija nije u jednostavnoj situaciji. Rusija je na pragu recesije. Unatoč tome što je uspješno prevladala one valove sankcija koji su uslijedili neposredno nakon invazije na Ukrajinu, u dugoročnoj perspektivi ruska ekonomija stagnira i, ako se rat nastavi, a to je rat iscrpljivanja, iscrpljivat će se i ruska ekonomija. Tako da i predsjednik Putin ima stanovit interes i možda čak pristane na neki oblik primirja- smatra Kovačević.

Kovačević tvrdi da Europa najprije mora početi promišljati samu sebe kao aktivnog i relevantnog aktera u međunarodnim odnosima, jer u sadašnjim okolnostima, prema njegovu mišljenju, ona ne djeluje kao uvjerljiv subjekt na globalnoj sceni. - Eto, vidimo, ne mogu se europski lideri dogovoriti o politici prema Rusiji i ne mogu se ni oko drugih tema dogovoriti – politika prema Izraelu, ali Komisija svejedno podržava Izrael.

Ne mogu se dogovoriti ni oko Rusije, ali Komisija je izrazito neprijateljski raspoložena prema Rusiji, što zapravo govori da Europska unija nije funkcionalna kao institucionalni subjekt- smatra.