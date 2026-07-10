Nakon Turske, i Egipat zabranio uplovljavanje kruzeru s LGBTQ+ putnicima

Kruzer The Scarlet Lady, koji je za tvrtku Atlantis Events bio unajmljen za LGBTQ+ tematsko krstarenje Mediteranom, suočio se s novim problemima nakon što mu je, svega nekoliko dana poslije zabrane pristajanja u Turskoj, ulazak u teritorijalne vode uskratio i Egipat, piše Daily Mail.

Više od 2.000 putnika vijest je dočekalo ujutro, kada ih je u kabinama dočekala obavijest da brod neće pristati u Aleksandriji. Organizatori navode kako egipatske vlasti nisu obrazložile svoju odluku te ističu da su prošle godine istu rutu odradili bez ikakvih poteškoća.

Krstarenje je 5. srpnja krenulo iz Atene prema Veneciji, a nakon zabrane pristajanja u turskim lukama Kuşadası i Istanbulu itinerar je izmijenjen tako da je umjesto Turske predviđena Aleksandrija. No ni taj plan nije ostvaren pa će brod umjesto Egipta uploviti u Kotor u Crnoj Gori.

Turske vlasti ranije su odbile prihvatiti brod uz obrazloženje da je riječ o skupini čije aktivnosti nisu u skladu s moralnim vrijednostima društva. U Egiptu službeni razlog nije objavljen, iako su istospolne veze ondje zakonski dopuštene, pripadnici LGBTQ+ zajednice često su izloženi kaznenim progonima temeljem zakona o javnom moralu.

Predsjednik Atlantis Eventsa Rich Campbell ocijenio je da je riječ o presedanu jer se tvrtki u 36 godina poslovanja nikada nije dogodilo da joj neka država zabrani pristajanje isključivo zbog profila putnika.