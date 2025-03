Američke burze nakon svađe počele naglo rasti: Ulagači cijelu stvar protumačili novom Trumpovom šaradom?

Drugi mandat Donalda Trumpa na čelu Sjedinjenih Američkih Država počeo je čistom katastrofom. I to ne samo na vanjskom planu gdje je jučerašnja razmjena vatre usred Bijele kuće nepobitno poljuljala povjerenje u njegove sposobnosti da se nosi s tekućim svjetskim krizama, već je to i na unutarnje političkom odnosno gospodarskom planu. Naime, dok je trajala napetost oko 'surovog ugovora' o eksploataciji ukrajinskih rudnih i prirodnih bogatstava, Trumpove prijetnje sankcijama izazvale su, izgleda, nesigurnost kod ulagača, pa onda i snažan poremećaj na tržištima, odnosno na burzama vrijednosnica kao i kriptovaluta koji je u jednom trenutku prijetio novim velikim padom što je zaustavilo – upravo svađanje pred novinarima u Bijeloj kući. Američke burze nakon toga počele su snažno rasti. Analize kretanja cijena dionica u tjednu kada je svoje kvartalne rezultate objavila i Nvidia te su oni bili pozitivni pokazala je da je svaku pozitivnu vijest nadjačao strah od sankcija zbog kojeg su ulagači počeli prodavati svoje vrijednosti.

Nasuprot toga rasti su počele europske burze a to je suprotan učinak od onoga kada je Trump pobijedio pa je i bitcoin prešao 100.000 dolara, a Wall Street krenuo prema novim rekordima. Bitcoin je jučer u pola devet bio na nešto više od 75.000 dolara te je trend bio takav da bi se spustio na razinu s koje je krenuo prema svojem rekordu od 108.000 dolara počekom studenog prošle godine.

I onda se dogodio kraval u Bijeloj kući te je bitcoin opet skočio i popeo se na više od 86.000 dolara. Analitičari skloni kriptovalutama tumačili su taj razvoj kao redoviti bitcoinov ciklus nakon kojeg bi došao novi snažan rast, oni skloniji klasičnom tumačenju kretanja na tržištu ipak su to povezivali s dnevnim događajima gdje je sve počelo hackiranjem burze Bybit u Dubaiju, što je podsjetilo na činjenicu da Trump nije još napravio ništa od obećanoga za kriptovalute a gdje ti analitičari smatraju da je do rasta bitcoina na rekordne razine zbog njegovih obećanja i došlo. Čak je i njegov meme coin $TRUMP izgubio 80 posto na vrijednosti. Očekivalo se kako će Trump odmah na početku mandata zapovjediti kupovinu bitcoina i stvaranje nacionalne rezerve no on je tek ustrojio radnu skupinu koja će razmatrati legislativu i mjere koje bi vodile do kupovine kriptovalute. Nesigurnost na tržištu pojačale su prijetnje carinama. Jer, kako smo rekli, Nvidia je objavila kvartalne rezultate koji su bili pozitivni, no nije došlo do nekog pomaka na burzi što se tumačilo time da se od Nvidie uvijek traži više. Burze su nastavljale padati, no ne i samo američke već i azijske što se prije svega tumačilo prijetnjom carinama. Ima i analitičara koji upozoravaju kako dokazi i za tu teoriju nisu prejaki, ali tok događaja sugerira drugačije.

Jer, Trump je ranije u veljači proglasio 10 posto carina proizvode iz Kine, a onda potvrdio kako će 4. ožujka ipak stupiti na snagu uvođenje carina i na robe iz Meksika i Kanade u visini od 25 posto. Reakcija Pekinga bila je da će uzvratiti što je pojačalo strah kako Trumpova administracija riskira dublji svjetski trgovinski rat. Situaciji nije pomoglo ni tumačenje redovitog pisma svoim dioničarima najvećeg svjetskog ulagača Warrena Buffetta koje se protumačilo kako on ne vidi nekih prilika na tržištu dionica već će radije prikupljati novac očekujući mogući pad gdje bi onda po diskontnim cijenama kupio još. Također se podsjećalo na lekciju iz prvog Trumpova mandata gdje se također igralo s carinama pa se pustilo da tržište padne prije negoli je reagirala država. Kako Nvidia nije dala rezultate koji bi potaknuli veći optimizam, krenuo je pad koji je zahvatio i hongkonšku burzu Hang Seng te japanski Nikkei koji je pao na najnižu razinu u pet mjeseci. Europske burze prošle su bolje padajući manje od jedan posto no uz rast većine dionica velikih europskih kompanija. Pošteđena svega ostala je Velika Britanija gdje su objavljeni odlični rezultati IAG-a, tvrtke vlasnika British Airwaysa. Ali je Keir Starmer za posjeta Bijeloj kući uspio ishoditi nastavak pregovora s SAD o trgovinskim uvjetima.

Još je jedan strah prisutan koji bi mogao produljiti ovu nesigurnost, a to je koliko će trajati Trumpovo nastojanje da američka radna mjesta sačuva kroz uvođenje carina jer će sasvim sigurno one poskupjeti i uvoz te na taj način možda potaknuti i rast inflacije. Ne čini se, naime, kako u izravnim pregovorima s Kinom SAD ima nekog uspjeha, pogotovo ne kada kao adut u tim razgovorima koristi fentanil, drogu za koju optužuje Kinu tvrdeći da od tamo dolaze najvažnije komponente za njezino pravljenje. Trump je rekao novinarima u Ovalnom uredu da je odlučio dodati carine Kini i pridržavati se roka za Kanadu i Meksiko zbog onoga što njegova administracija smatra nedovoljnim napretkom u obuzdavanju dotoka fentanila u zemlju. - U tijeku su razgovori s Kinezima, Meksikom i Kanadom, rekao je dužnosnik Bijele kuće novinskoj agenciji Reuters.

- Dobro smo se pozabavili pitanjem migracije, ali još uvijek postoji zabrinutost oko drugog pitanja smrtnih slučajeva fentanila, rekao je taj izvor. No, bio je to narativ koji je kinesko ministarstvo vanjskih poslova odlučno odbacilo. Glasnogovornik je rekao da će Kina poduzeti sve potrebne mjere kako bi čvrsto zaštitila svoje legitimne interese. - SAD ponovno koristi pitanje fentanila kao izgovor za prijetnju Kini, rekao je Lin Jian na redovitoj konferenciji za novinare. Ništa, dakle, od mjere koje je zamislio Donald Trump nije dalo do sada nikakve rezultate.

I onda je tu 'obračun kod Ovalnog ureda' gdje je Trump nedvojbeno ispao gubitnik. Očekujući kako će Volodimir Zelenski pognute glave potpisati ugovor o tzv. Fondu za obnovu Ukrajine, dobio je, i to pred kamerama, reakciju gnjevna i ostavljena čovjeka koji je možda reagirao iz puke emocije ili je to možda činio smišljeno, no u svakom je slučaju dobio podršku saveznika. Politico javlja kako je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla ovo: Danas je postalo jasno da slobodni svijet treba novog vođu. Na nama, Europljanima, je da prihvatimo ovaj izazov. - Postoji agresor, a to je Rusija, i narod koji je pretrpio agresiju, a to je Ukrajina, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron, uzvrativši na Trumpove pokušaje da ravnomjerno tretira dvije strane. - Morate poštivati one koji se bore od početka jer se bore za svoje dostojanstvo, svoju neovisnost, za svoju djecu i za sigurnost Europe, rekao je Macron i istaknuo i da SAD nije bio jedina zemlja koja je podržala Kijev, istaknuvši da ga podupiru i europske zemlje, Kanada i Japan. - Ako se netko igra Trećeg svjetskog rata, zove se Vladimir Putin, rekao je također portugalskoj televiziji u reakciji na Trumpovu tvrdnju kako se Zelenski igra s mogućim Trećim svjetskim ratom.

Niz je poruka podrške od europskih lidera dobio Zelenski, a čak niti sada najčvršća saveznica u Europi, talijanska premijerka Giorgia Meloni nije mogla ne priznati kako je Trump naprosto odigrao loše. - Ono što je potrebno je trenutni summit između Sjedinjenih Država, europskih država i saveznika kako bi se iskreno razgovaralo o tome kako se namjeravamo nositi s velikim izazovima današnjice, počevši od Ukrajine, koju smo zajedno branili posljednjih godina, rekla je. Jedini je nepokolebljiv ostao drugi čvrsti Trumpov saveznik, a to je mađarski premijer Viktor Orban koji je na X-u napisao kako 'slabići vode u rat a jaki ljudi u mir, a Trump je čovjek mira'.

Donald Trump očito zaboravlja kako rat u Ukrajini nije počeo lako, pa ne može lako niti završiti, pogotovo ne zavrtanjem ruke koje ne odobrava praktično nitko u svijetu. U svakom slučaju je ovakva situacija koja se teško može poistovjetiti s popularnom pošalicom 'iz poraza u poraz do konačne pobjede' ne čini ništa nego ohrabruje ambicije različitih avanturista po svijetu da u ovako nestabilnoj i neuspješnoj američkoj policiji pokušaju ostvariti svoje želje koje mogu rezultirati i nečim daleko ozbiljnijim. Ne čini se kako ni ulagači Donalda Trumpa u ovom trenutku shvaćaju preozbiljno, izgleda po snažnom rastu dionica u petak nakon svađe u Bijeloj kući kako su cijelu stvar protumačili novom Trumpovom šaradom nakon koje on sada ipak mora pronaći neki izlaz a održati obećanje o okončanju rata.