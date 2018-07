Zbog vrućine zatvoreni mostovi, gore automobili na cesti... Streljivo izazvalo eksplozije u šumi

Toplinski val ovih dana izaziva probleme diljem Europe, od Švedske do Grčke, gdje su stravični požari ovaj tjedan odnijeli desetke života. U Njemačkoj su vatrogasci cijelu noć obuzdavali požar u šumi kraj Berlina i uspjeli spriječiti da vatra dođe do kuća uz pomoć barijera i helikoptera.

- Opasnost je sada smanjena - rekao je lokalni vijećnik Christian Stein, prenosi DW.

Evakuacija 200-300 ljudi već je bila pripremljena. Požar je u jednom trenutku došao na samo 500 metara od sela Fichtenwalde, a cijelu akciju otežavaju vjetrovi i streljivo iz Drugog svjetskog rata zakopano ispod šumskog tla, koje je uzrokovalo nekoliko eksplozija.

Policijske snage diljem Njemačke koriste oklopna vozila za zalijevanje zelenih površina:

Njemački FAZ piše kako policija javlja da vrućina u Njemačkoj izaziva probleme s autima. U Herxheimu kod Landaua izgorio ja automobil 51-godišnje vozačice, koja je ostala neozlijeđena. Vozačicu je drugi vozač upozorio upozorio da joj iz stražnjeg dijela izlazi dim, a kada se zaustavila automobil je već gorio, te u potpunosti izgorio dok su vatrogasci stigli. Šteta se procjenjuje na 35.000 eura.

Policija je posljednjih dana više puta zabilježila slučajeve požara automobila zbog tehničkih grešaka, a dužnosnici smatraju da postoji veza s vrućinama.

Svi provincijalni mostovi u Frieslandu u Nizozemskoj su jučer zatvoreni zbog vrućine. Naime, kako prenosi NL Times, metal u mostovima raširio se do te mjere da ne mogu biti otvoreni. Vlasti su rashlađivale mostove tijekom prošle noći.

U Nizozemskoj više od 30 stupnjeva zabilježeno tijekom tri uzastopna dana, a toplinski rekordi srušeni su na 15 postaja diljem zemlje.

Europska svemirska agencija objavila je pak satelitske snimke koje pokazuju kako se boja vegetacije promijenila iz zelene u smeđu u samo jednom mjesecu:

From green to brown in a month - as the #heatwave continues, the #Sentinel3 mission reveals how vegetation colour has changed in just one month.



Details: https://t.co/0F1nQgtntx pic.twitter.com/kDWg5D3fC7