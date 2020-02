Zbog više silovanja u zatvorima proveo 15 godina. Sada je osuđen za pokušaj silovanja

Muškarac (58), inače višestruki osuđenik za silovanje, ponovo je osuđen zbog sličnog djela. Naime, 24. rujna 2019. u jednom mjestu u okolici Zagreba, pokušao je silovati djevojku svog sina (ne navodimo identitet i detalje zbog zaštite žrtve, op.a.), zbog čega je sada na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na godinu i pol dana zatvora.

Prema optužnici, djevojka njegovog sina došla je u njihovu kuću kako bi im pomogla oko kućanskih poslova. Tijekom jutra, 58-godišnjak joj je prvo počeo dobacivati svakakve seksualne aluzije, govoreći joj što bi joj radio. Djevojka je odbijala njegove prijedloge te mu govorila da se kontrolira. U jednom trenutku prišao joj je s leđa, prislonio se na nju te je počeo imitirati spolni odnos.

Djevojka ga je odgurnula i pokušala je izaći iz kuće. No on ju je zgrabio za ruku, a zatim odvukao do kauča, bacio ju na kauč te legao na nju. Jednom ju je rukom držao, a drugom ju je pokušavao svući.

- Daj mi seksa, opusti se! - govorio joj je.

No ona se uspjela izvući i potrčati do vrata. On je potrčao za njom, te ju je dohvatio, ponovo je pokušavajući silovati, no ona mu se uspjela othrvati. Ona ga je prijavila, pa je na koncu završio u istražnom zatvoru u kojem je od uhićenja. Inače, zbog više silovanja u zatvorima je do sada proveo 15 godina.