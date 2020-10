Detalji ubojstva kod Požege: Htio presuditi sebi, žena (48) ga pokušala spriječiti?

Mrtvo tijelo 48-godišnje žene pronađeno je u srijedu oko 8 sati ujutro u obiteljskoj kući u mjestu Ruševo, 30 kilometara istočno od Požege. Iz policije su odmah izvijestili kako sumnjaju u nasilnu smrt te kako su zbog sumnje u povezanost sa smrću nesretne žene uhitili 58-godišnjaka, za kojeg se poslije ispostavilo da joj je suprug. Očevid je na mjestu događaja obavio zamjenik županijskog državnog odvjetnika Franjo Kopunić, koji je potvrdio kako je riječ o ubojstvu.

- Utvrđeno je da je 58-godišnji muškarac pucao u svoju 48-godišnju suprugu. Navodno ju je, prema prvim pokazateljima, pogodio u prsa, odnosno srce, i na mjestu usmrtio. Još uvijek ne znamo motiv i razloge zašto je to učinio – izvijestio je Kopunić, preciziravši kako je zločin počinjen hicem iz poluautomatske puške.

Osumnjičeni je priveden i nakon ispitivanja će biti predan pritvorskom nadzorniku. Županijsko državno odvjetništvo za njega će zatražiti određivanje mjere jednomjesečnog istražnog zatvora.

Jedan je mještanin navodno izjavio kako mu je osumnjičeni 58-godišnjak, koji se navodno liječi od PTSP-a, poslije pucanja ispričao da je pokušao izvršiti samoubojstvo. U tome ga je tragično preminula supruga pokušavala spriječiti, a u naguravanju je došlo do ispaljivanja kobnog hica koji je na kraju presudio njoj.

GALERIJA U obiteljskoj kući u Ruševu pronađeno mrtvo tijelo žene

- To je varijanta koju je osumnjičeni poslije pucanja ispričao susjedu i taj susjed je to ispričao policiji. Ja to ne mogu ni potvrditi ni opovrgnuti. Ja ću ga ispitati u četvrtak prije podne, a obdukcija i sudsko-medicinsko vještačenje potvrdit će kako i s koje udaljenosti je pucano – istaknuo je Kopunić.

Iza supružnika je, kako doznajemo, ostalo dvoje malodobne djece.