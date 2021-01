Zbog povećane količine pesticida s tržišta povučena još dva proizvoda

Zbog sjemenki sezama u kojima je utvrđena povećana količina pesticida etilen oksida Ministarstvo poljoprivrede s tržišta je povuklo proizvode "Hummus – Organski" i Bio zone namaz slanutak i pečena paprika.

Ministarstvo je obavijestilo potrošače da “Hummus – Organski 260 g Nutrigold” LOT: 20200903 upotrijebe do 3. rujna, LOT: 20201023 do 23 listopada, a LOT: 20201110 do 10.studenoga. Proizvode na tržište stavlja Galleria Internazionale.

Bio zone namaz slanutak i pečena paprika 175 grama treba upotrijebiti do 20.listopada, 22. listopada i 4. prosinca, a na tržište ga stavlja Konzum plus.

"U proizvodnji gotovih proizvoda korištene su sjemenke sezama u kojima je utvrđena povećana količina pesticida etilen oksida", ističu u Ministarstvu.

Stoga proizvodi nisu u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani ili hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.

Nisu u usklađeni ni s Direktivom Vijeća Europe i Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.