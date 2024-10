Zbog otkrića u kutiji s bananama odmah nazvao policiju: Jezivi gmizavac ima ogromne noge, a ugriz mu je bolan

Kada je zaposlenik u ponedjeljak ujutro oko 8:30 otvorio jednu od novoisporučenih kutija s bananama u supermarketu u Prerowu, u njemačkoj saveznoj državi Mecklenburg-Vorpommern, ugledao je ogromnog, crnog pauka. Brzo je zatvorio kutiju, obavijestio kolege i pozvao policiju.

Ogromni gmizavac je uhvaćen, a službeni veterinar okruga Vorpommern-Rügen doći će po njega, javlja je tamošnja policija. Vjerojatno je uvezen zajedno s bananama. Što će se dogoditi sa životinjom iz kutije za banane, još uvijek nije jasno.

Bild javlja da je riječ o pauku lovcu čije tijelo može narasti do 4,6 centimetara, a raspon nogu može doseći do 30 centimetara. Ako pauk ugrize osobu, to može izazvati jake glavobolje i bolove u mišićima te izazvati simptome slične prehladi.

