ESKALACIJA NA VRHUNCU

Zbog kontrole nad rijetkim metalima Kina spremna i na ekonomski rat s Trumpom

Autor
Denis Romac
14.10.2025.
u 17:42

Američki predsjednik Trump slavi uspjeh svog transakcijskog mirotvorstva na Bliskom istoku i zateže odnose s Kinom

Dok američki predsjednik Donald Trump slavi uspjeh svog transakcijskog mirotvorstva na Bliskom istoku, eskalira njegov trgovinski rat s Kinom. Relativno krhko trgovinsko primirje između dviju najvećih svjetskih ekonomija, dogovoreno na pregovorima u Ženevi, najprije je narušilo kinesko uvođenje strože kontrole i ograničenja izvoza rijetkih metala i magneta koji se koriste u proizvodnji niza visokotehnoloških proizvoda, poput čipova, elektronike, baterija, kao i u obrambenoj industriji. Taj je potez Peking opravdao nacionalnom sigurnošću, što su u Washingtonu, s obzirom na to da odluka Kine predstavlja ozbiljan udarac američkoj tehnološkoj industriji, protumačili kao otvoreni čin korištenja rijetkih metala kao ekonomskog oružja, pri čemu američka strana zaboravlja da je upravo prva Trumpova administracija interese nacionalne sigurnosti prva počela koristiti kao argument u ograničavanju i zabranjivanju izvoza najnaprednijih čipova u Kinu.

metali trgovinski rat Trump Kina SAD

SA
saudinus
18:24 14.10.2025.

XI je veliki igrač , Doni se bavi igranjem carinama i pregovorima ..

