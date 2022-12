Zbog južine izgubljene sve nade za 'bijeli Božić', Vakula najavio: 'Idućih dana bit će sve toplije'

Hrvate ni ove godine neće dočekati bijeli Božić, čak ni one u planinama - jer se idućih dana očekuje južina i uglavnom promjenjiva naoblaka te kiša. Već ujutro će temperatura u većini unutrašnjosti biti blizu prosječne najviše poslijepodnevne. Danju pak - kao da je početak studenoga ili sredina ožujka, prognozirao je to meteorolog Zoran Vakula za HRT.

I na Jadranu razmjerno toplo, uz jugozapadnjak i jugo, ne odviše jake, ali dovoljne da svakodnevno donose vlagu s mora i pridonose pretežno oblačnom i tmurnom sjevernom dijelu Jadrana, uz svakodnevnu mjestimičnu kišu, dok će južnije ipak biti sunčanije.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu ujutro još biti oko 0 °C, a poslijepodne od 7 do 9 °C. I pritom u početku oblačno i maglovito pa uz jačanje jugozapadnjaka sunčana razdoblja. Državni hidrometeorološki zavod tako je za istok Hrvatske izdao žuto upozorenje zbog guste magle.

Foto: DHMZ

I u središnjoj bi Hrvatskoj jugozapadni vjetar trebao "rastjerati" niske oblake i maglu te uz barem dijelove nebeskog plavetnila pridonijeti osjetnom porastu temperature, od rjeđih "minusa" nego u utorak do ponegdje i na oko 10 °C, objasnio je to meterolog Vakula.

I u gorju i na sjevernom Jadranu uz osjetan, ali ne i odviše jak južni i jugozapadni vjetar toplije od utorka, iako i dalje prevladavajuće oblačno, ponegdje uz maglu, te osobito poslijepodne povremenu mjestimičnu kišu. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 °C, uz more od 5 do 9 °C, poslijepodnevna između 10 i 13 °C, u gorju malo niža.

Na srednjem Jadranu pak viša - i do 15 °C, pri čemu će jutro i u unutrašnjosti Dalmacije biti manje hladno nego u utorak, ali ponegdje maglovito. Danju barem djelomice sunčano, uz više oblaka u sjevernoj Dalmaciji, mjestimice uz mogućnost i za malo kiše.

Tiho ili uz samo slab vjetar te mirno i malo valovito more bit će i na jugu Hrvatske - i u srijedu našem najsunčanijem i najtoplijem području, uz temperaturu zraka ujutro većinom 8, 9 °C, poslijepodne oko 15 °C.

Ostatak tjedna još topliji

Podjednako, pa čak i toplije, bit će i sljedećih dana, na jugu Hrvatske i dalje suhih iako uz više oblaka nego u srijedu i četvrtak. U sjevernijim krajevima znatno oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, najčešću - gotovo svakodnevnu - na sjevernom Jadranu te u gorju, a tijekom četvrtka vjerojatno u većini kontinentalne Hrvatske, navodi Vakula.

Uz uglavnom promjenjivu naoblaku i povremeno umjeren jugozapadni vjetar, temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka za doba godine, i to ne samo do subote, nego i tijekom blagdana.

>> VIDEO Pitali smo Vakulu hoćemo li imati bijeli Božić, on nam odgovorio: Znate li uopće koliko je to često?