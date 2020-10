Zbog eksplozije korone: Od idućeg tjedna izvanredno stanje u bolnicama

U Hrvatskoj je danas 66 ljudi završilo u bolnici zbog komplikacija uzrokovanih virusom SARS-coV-2 koji je ušao u desetak bolnica. Najgori dan od početka epidemije bio je startni hitac za bolnice. Od sljedećeg tjedna počinju s izvanrednim načinom rada, koji je samo na korak do ponovnog otkazivanja selektivnog programa i odgađanja naručenih pacijenata, odnosno od režima rada u kojem se primaju samo hitni slučajevi, kako je to bilo proljetos.

‘Svi scenariji su na stolu’

– Od ponedjeljka počinje kompletna reorganizacija rada. Otvaramo odjel za COVID-suspektne, kakav smo imali u travnju na internoj kirurškoj, s mogućim proširenjem za COVID-pozitivne. Ide se na smanjivanje hladnog pogona s mogućim zaustavljanjem, krećemo s radom u A i B timovima. Čekamo nalog za Arenu, da aktiviramo ljude i opremu koji su već bili tamo – vojnički spremno nam je izrecitirao prof. dr. sc. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Večernji je u posjedu kopije današnje odluke iz KB Dubrava u kojoj stoji kako se zbog pogoršanja epidemije i potrebe za zbrinjavanjem sve većeg broja pacijenata u Primarno-respiratornom intenzivističkom centru (PRIC) donosi odluka kojom se od 16. listopada “privremeno zaustavljaju selektivni dijagnostičko-terapijski postupci, osim liječenja bolesnika s malignim bolestima i bolesnika s neodgodivim kliničkim stanjima. Potrebno je iz bolnice otpustiti sve pacijente čije kliničko stanje to dopušta. Rad Hitne službe KB Dubrava nastavlja raditi kao i do sada”, stoji u toj odluci. Nadalje se precizira koji se odjeli smanjuju ili spajaju.

– Preko vikenda i u ponedjeljak radit ćemo sve dogovoreno, nećemo odgađati pacijente, a već od utorka sve je moguće. U utorak krećemo s reorganizacijom rada pa će neki odjeli reducirati rad, preraspodijelili smo osoblje pa će se neki odjeli spojiti, kako bismo imali dovoljno medicinskih sestara za COVID-odjel. Sve ovisi o razvoju situacije, a trend je loš pa su svi scenariji za sljedeći tjedan na stolu. Ako se ova brojka zaraženih ne spusti, sljedeći bi korak nažalost bile odgode zakazanih zahvata – kaže nam dr. Ivica Lukšić, koordinator bolničkog liječenja za oboljele od bolesti COVID-19 u KB Dubrava, gdje je popunjeno oko 60%, odnosno 90 od 167 COVID-kreveta, i to nakon što su udvostručili kapacitete COVID-odjela.

Sve je to rezultat širenja virusa SARS-coV-2 koji više ne ide iz jednog žarišta nego se širi zrakasto, a danas je zabilježena rekordna brojka od 1131 novozaraženih. Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” praktički je popunjena, u KBC-u Osijek popunjeno je 80% korona-kapaciteta i pripremaju ih još, KBC Rijeka odjel za korona pacijente popunila je 31%, također priprema još COVID-kreveta, a Split je trenutno popunjen 27%.

Virus se probio u Opću bolnicu Sveti Duh, KB Merkur, KBC Osijek, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, Psihijatrijsku bolnicu Popovača, Opću bolnicu Našice i OB Zabok, te u nekoliko domova za starije, pa se nameće pitanje: tko će nas liječiti? U jednoj je zagrebačkoj bolnici ove godine otkaz dalo 90 medicinskih sestara, mnogi ne žele raditi s infektivnim pacijentima. Ministar zdravstva danas je bio u vidno povišenom raspoloženju i u dramatičnom obraćanju još jednom je pokušao apelirati na ljude da situaciju shvate razumno.

– Uskoro ćemo prijeći rubikon u zdravstvenom smislu, odustanemo li sada od zajedničkog pridržavanja mjera. Mjere nisu kazna, one su stručno i utemeljeno donijete da preživimo ovu ugrozu. Sustav funkcionira jer se svi zdravstveni radnici iznimno trude, ali to ne može sanirati ponašanje pojedinaca koji svojim neodgovornim ponašanjem doprinose da se zaraza širi. To može ići još neko vrijeme, ali ima granice – poručio je ministar Beroš naglasivši kako je presudna osobna odgovornost pojedinca za pridržavanje mjera higijene, razmaka i nošenja maski.

Krunoslav Capak u svom je apelu naglasio da se pokušava balansirati kako bi gospodarstvo funkcioniralo, ali u okviru koji osigurava zaštitu zdravlja i života te da su hrvatske mjere još najliberalnije od mjera svih zemalja u EU koje imaju ovakav rast zaraženih. Podsjetimo, u nekim velikim gradovima i regijama u Francuskoj i Njemačkoj uveden je policijski sat, a u Nizozemskoj i Španjolskoj zatvorili su ugostiteljske objekte. Naš je cilj postići suživot s virusom, ponavljaju vodeći ljudi Nacionalnog stožera civilne zaštite.

– Molim građane da prihvate mjere i ponašaju se odgovorno jer jedino tako možemo za sedam do deset dana izravnati krivulju rasta broja zaraženih, zaustaviti taj rast i nakon toga nadati se padu – kazao je Capak.

Kisik i respirator

Oboljeli od COVID-19 hospitaliziraju se kad je riječ o srednje teškim i teškim slučajevima, objašnjava pulmolog iz KBC Zagreb dr. Saša Srića.

– Srednje teški su oni s pojačanom upalom pluća i respiratornom insuficijencijom, tj. niskom razinom kisika u krvi i njima se pomaže kisikom. Najčešće to bude obostrana upala pluća i ti pacijenti bivaju smješteni na COVID-odjelima u Zaraznoj i u Dubravi. Najteži slučajevi su oni čija pluća više ne mogu samostalno funkcionirati pa su na respiratornoj mehaničkoj ventilaciji, odnosno na respiratoru. Uglavnom su u induciranoj komi i respirator dovlači kisik za njih. Teško je reći koliko je fatalnih ishoda među pacijentima na respiratoru, neki kažu 50%, međutim, to je doista individualno i teško je predvidjeti – objašnjava dr. Srića.

