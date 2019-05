Zbog e-osobne u dijaspori registrirano 154.358 birača

Podatak Ministarstva uprave da je za euroizbore, koji će se održati u nedjelju, aktivno registrirano čak 154.358 birača bez prebivališta u Hrvatskoj, izazvao je jučer nemalu pažnju.

Riječ je o višestruko većem broju birača nego što ih je bilo i na jednim izborima do sada, uključujući i drugi krug predsjedničkih izbora 2015. godine i posljednje parlamentarne izbore 2016. godine, kada se aktivno registriralo 59.409 birača u dijaspori.

‘Tamo nema promatrača’

Mostov Nikola Grmoja iz ovog je podatka iščitao nečasne namjere HDZ-a kada je riječ o izborima na biračkim mjestima izvan Hrvatske.

– U BiH je 2016. godine bilo prijavljeno oko 18.000 birača, a sada ih je prijavljeno 80.000. Tamo nema promatrača, a od tih 80.000 ljudi vjerojatno mnogi i ne znaju da su se prijavili za izbore – kazao je Grmoja i dodao kako ne vjeruje da će ljudi u Hercegovini glasovati za HDZ i Plenkovića “koji su izdali vrijednosti koje je zastupao Tuđman”. Boji se, međutim, da će se biračke kutije puniti glasovima birača koji i ne znaju da su aktivno registrirani za izbore.

Iz Ministarstva uprave objašnjavaju, međutim, da povećan broj aktivno registriranih birača izvan Hrvatske ne znači i pojačan interes za izbore u dijaspori. Kažu kako je najveći dio tih birača, točnije njih 144.561, registriran po službenoj dužnosti, na temelju činjenice da su izvadili elektroničke osobne iskaznice, zbog čega više ne moraju fizički dolaziti u ambasade i konzulate na registraciju prije izbora. No, to što su registrirani, ne znači i da će doista izići na izbore, ističu u Ministarstvu. Broj onih koji su se sami aktivno registrirali jer nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu je 9547, što ne odskače od ranijih okvira.

Najviše aktivno registriranih birača je u Mostaru (više od 43 tisuće), dok je u Srbiji aktivno registrirano ukupno oko 27.000 birača. Hrvatska izvan svojih granica ima ukupno oko 800.000 državljana, koji svi ulaze u registar birača, ali na izborima bez prethodne registracije ne mogu sudjelovati.

Bivši SDP-ov ministar uprave Arsen Bauk kaže kako je Nikola Grmoja vjerojatno u pravu kada kaže da većina tih birača i ne zna da je aktivno registrirana, jer osobne nisu vadili da bi mogli sudjelovati na izborima. Što se tiče mogućih izbornih manipulacija, ističe kako je na biračkim odborima da ih spriječe, a u biračkim odborima su predstavnici svih lista, sukladno stranačkom dogovoru.

– Za ove ljude barem smo sigurni da su živi – kaže Bauk i podsjeća da je prethodna registracija uvedena upravo kako bi se s popisa počistili birači koji su u međuvremenu umrli, a država ne zna za njihovu smrt.

Istekla osobna nije prepreka

Po zaključenom popisu birača, koji je u petak objavio ministar uprave Lovro Kuščević, na izbore će u nedjelju moći izići ukupno 3,831.389 birača. Ta je brojka za 58 tisuća manja od broja birača koji je objavljen prije nešto više od mjesec dana, kada su se sindikati spremali prikupljati potpise za referendumsku inicijativu “67 je previše”.

Iz Ministarstva uprave obrazlažu da je riječ o biračima koji nemaju važeću osobnu iskaznicu, no poručuju kako će bez obzira na to i oni moći ostvariti svoje biračko pravo ako to budu željeli.

Birači bez važeće osobne iskaznice tako će se na izborni dan moći javiti u nadležni ured državne uprave, gdje će im se izdati potvrda o glasovanju koju će sa sobom ponijeti na biračko mjesto. Iako njihovih imena nema na popisu birača, biračka komisija će im na temelju te potvrde omogućiti da pristupe izborima.

Razlika između broja birača na biračkom popisu i onoga koji se uzima u obzir kada se utvrđuje broj potpisa koje je potrebno prikupiti da bi se raspisao referendum na zahtjev 10 posto birača ukazuje na određenu nepravdu prema referendumskim inicijativama. Iz Ministarstva, međutim, na ovu opasku odgovaraju kako je riječ o zakonskom uvjetu, koji su kao Ministarstvo dužni poštovati.

– Eto, očito da nažalost imamo toliki broj hrvatskih državljana koji nemaju važeću osobnu iskaznicu, zato je taj broj birača manji. Takav je Ustav, takvi su hrvatski zakoni – poručuje ministar Kuščević.

SDSS zahvalio i onima koji su uništavali plakate