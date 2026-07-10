Veliki propust SAD-a: Tvrtke s crne liste Pentagona koristile najnaprednije američke AI modele, prodali ih OpenAI i Google

Američke tehnološke kompanije OpenAI i Google prodavale su pristup svojim naprednim modelima umjetne inteligencije podružnicama kineskih tehnoloških divova koje je Pentagon stavio na crnu listu zbog navodnih veza s kineskom vojskom. Slučaj je otvorio pitanje velike praznine u američkim nastojanjima da uspori kineski razvoj umjetne inteligencije. Kompanije su za Financial Times potvrdile da su njihove usluge umjetne inteligencije koristile podružnice Alibabe, Baidua i Tencenta registrirane u Singapuru. Iako su takve transakcije legalne, ponovno su potaknule zahtjeve za strožim američkim pravilima o izvozu naprednih AI modela, sličnima ograničenjima koja već vrijede za sofisticirane čipove potrebne za njihov razvoj. Na upit FT-a, iz OpenAI-ja su rekli da su još prošlog mjeseca obustavili pristup svojem API-ju korisnicima povezanima s Alibabom zbog sumnje u nedopušteno korištenje njihovih modela.

Sumnja se odnosila na takozvanu destilaciju, postupak u kojem razvojni timovi koriste odgovore naprednijeg modela kako bi poboljšali ili trenirali konkurentski sustav. OpenAI je naveo da je sumnjivu aktivnost prijavio i američkoj vladi. Iz kompanije su poručili da pristup njihovim modelima nije dopušten u Kini, ali su potvrdili da nekim kompanijama s kineskim vlasništvom ili sjedištem dopuštaju korištenje njihovih alata u državama u kojima mogu nadzirati korištenje i provoditi zaštitne mjere protiv destilacije. "Radije bismo vidjeli da veći dio svijeta koristi umjetnu inteligenciju oblikovanu demokratskim vrijednostima nego umjetnu inteligenciju pod kontrolom autoritarnih vlada", poručili su iz OpenAI-ja. Dodali su da "ne smatraju da bi sama nacionalnost trebala odlučivati o pristupu".

Google je također potvrdio da su njegove AI usluge dostupne u Hong Kongu i Singapuru, uz obvezu pridržavanja pravila korištenja koja zabranjuju destilaciju. Iz kompanije su, međutim, upozorili da sama geografska ograničenja nisu dovoljna jer ih sofisticirani napadači mogu relativno jednostavno zaobići. Američka vlada ograničila je pristup pojedinim posebno naprednim modelima, ali nije uvela opću zabranu korištenja najsuvremenijeg američkog AI softvera za kompanije sa sjedištem u Kini. To vrijedi čak i za poduzeća koja se nalaze na takozvanoj listi 1260H, na kojoj su kineske kompanije za koje se tvrdi da su povezane s Narodnooslobodilačkom vojskom. "Trumpova administracija stalno govori da moramo pobijediti Kinu u umjetnoj inteligenciji, ali problem je što nije učinila ništa po pitanju kontrole izvoza, a to je stvarni alat kojim možemo usporiti Kinu", rekao je Chris McGuire, stručnjak za tehnologiju i sigurnost pri američkom Vijeću za vanjske odnose.

Kompanija Alibaba je prošlog mjeseca zatražila od američkog suda da naredi Pentagonu njezino uklanjanje s liste 1260H, tvrdeći da je uvrštavanje bilo "proizvoljno i samovoljno". Baidu je odbio komentirati slučaj, dok Tencent nije odgovorio na pitanja o tome na koji je način koristio američke modele umjetne inteligencije. Za razliku od OpenAI-ja i Googlea, Anthropic je kompanijama sa sjedištem u Kini, kao i njihovim inozemnim podružnicama, zabranio pristup svojim najnaprednijim modelima. Ipak, provedba takve zabrane pokazala se zahtjevnom jer su pojedine kineske kompanije navodno koristile posrednike i lažne račune kako bi zaobišle ograničenja. Anthropic je ranije optužio kineske laboratorije DeepSeek, Moonshot i MiniMax za pokušaje destilacije njegovih modela. Prošlog mjeseca kompanija je u pismu američkom Kongresu ustvrdila da je Alibaba preko gotovo 25.000 lažnih računa ostvarila više od 28,8 milijuna razmjena s modelom Claude, čime je navodno prekršila uvjete korištenja. Alibaba tada nije odgovorila na optužbe.

"Napredni modeli umjetne inteligencije ne bi smjeli biti dostupni kompanijama sa sjedištem u Kini, bez obzira na to gdje posluju u svijetu", poručio je McGuire, koji je tijekom administracije Joea Bidena radio na kontroli izvoza u Bijeloj kući i State Departmentu. Stručnjak za politiku umjetne inteligencije i pravo nacionalne sigurnosti Joe Khawam upozorio je da bi američka vlada trebala reagirati kontrolama izvoza i drugim mjerama kako bi spriječila kineske laboratorije da preuzimaju napredne sposobnosti američkih modela, a da pritom ne snose troškove razvoja, računalne infrastrukture i sigurnosnih provjera. Takva praksa, upozorio je, potkopava "gospodarske temelje američkog vodstva u razvoju najnaprednije umjetne inteligencije".