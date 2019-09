Zatvorski sustav u problemima: Ove godine 16 ljudi umrlo u zatvorima

Zašto i zbog čega je umro Kristian Vukasović (18), mladić koji je početkom kolovoza u komatoznom stanju dovezen iz splitskog zatvora u Bilicama u KBC Split, gdje je 20-ak dana kasnije umro, službeno je još nepoznanica. Vinko Ljubičić, koji zastupa obitelj umrlog mladića, kaže da još nije dobio nalaz obdukcije. Na konstataciju da je to pomalo čudno Ljubičić je rezignirano kazao: “Ovo je Hrvatska, tu ništa nije čudno”.

ODO tražio izvješće

A je li bilo propusta u postupanju policije, tužiteljstva, suda i zatvora, u tretiranju slučaja mlađeg punoljetnika s mnoštvom dijagnoza, koji je usprkos tome završio u zatvoru, a ne na liječenju, također je još nepoznanica. Kao što je nepoznanica i hoće li itko zbog toga odgovarati.

Iz Uprave za zatvorski sustav, iz koje su, usput budi rečeno, na postavljeni upit odgovorili 10-ak dana nakon što je postavljen, tek poručuju da o cijelom slučaju ne mogu detaljnije govoriti jer je Općinsko državno u Splitu zatražilo da im zatvor dostavi podatke o tome kako se s Vukasovićem postupalo. Iz toga se može zaključiti da se nakon brojnih medijskih napisa koji su propitkivali odgovornost cijelog sustava zbog smrti mladića ipak provodi nekakva istraga ili barem izvidi.

Inače, Uprava za zatvorski sustav na početku cijele priče tvrdila je da nisu utvrđeni nikakvi propusti u postupanju osoblja zatvora, no sada su imali potrebu razjasniti i kako se smještaju istražni zatvorenici, što je Vukasović bio, tko je za njih odgovoran, te da pravosudna policija za vrijeme njegova boravka na Bilicama, gdje je boravio od travnja do početka kolovoza, s tri prekida zbog odvoženja u Bolnicu za osobe lišene slobode, prema njemu nije uporabila silu!?

Zašto bi se uporabila sila prema mentalno i tjelesno bolesnom mladiću, koji je uz to bio suicidalan te koji prema svim do sada dostupnim podacima nije radio probleme, baš i nije najjasnije. No zato je jasno da je još uvijek nerazriješena smrt Kristiana Vukasovića – koji je u pritvoru završio jer je zapalio pet maslina, zbog čega je bio osuđen na osam mjeseci zatvora te mu je usprkos žalbama opetovano produljivan pritvor, koji mu je ukinut tek kada je pao u komu – ponovo potaknula i pitanje stanja u hrvatskim zatvorima. Sindikat pravosudne policije (SPPH) već godinama upozorava da je stanje u zatvorima katastrofalno i bremenito problemima, no kako nailaze na zid nerazumijevanja, odlučili su 30. rujna organizirati prosvjed.

Inače je ukupni kapacitet hrvatskih zatvora 3909 mjesta, a trenutačna popunjenost iznosi 94,53% jer u zatvorima sjedi 3695 osoba, od čega su 2223 zatvorenika, 1371 pritvorenik te 101 kažnjenik.

Manjak liječnika

U zatvorima bi, prema podacima Uprave za zatvorski sustav, trebalo raditi 55 liječnika, no radi ih samo 18.

Tijekom 2018. pravosudni policajci su 56 puta morali uporabiti silu, zatvorenici su pet puta pokušali pobjeći, 166 puta su se među sobom sukobili, njih 12 pokušalo se ubiti, a 109 ih se samoozlijedilo.

Što se tiče 2019., u prvih šest mjeseci pravosudni policajci morali su 35 puta primijeniti silu, jedan je zatvorenik pokušao pobjeći, njih 89 sukobilo se između sebe, 52 su se samoozlijedila, dok se njih devet pokušalo ubiti.

Osim toga, u prvih šest mjeseci 2019. u hrvatskim zatvorima umrlo je 16 zatvorenika (tijekom kolovoza još su trojica umrla od predoziranja, op.a.), dok je tijekom 2018. u zatvorima umrlo 18 zatvorenika. Kada se ovim podacima doda da je 2018. u zatvorima zabilježeno devet napada na pravosudne policajce, a u prvih šest mjeseci ove godine već 10, jasno je da je sigurnosna i životna situacija unutar zatvorskog sustava daleko od dobre, kakvom je u godišnjim izvješćima prikazuje Uprava za zatvorski sustav, iz koje poručuju i da “kontinuirano ulažu napore kako bi poboljšali životne uvjete zatvorenika i radne uvjete pravosudnih policajaca.