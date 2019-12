Zatočili zaštitare i vlasnika u restoranu na Kalelargi: 'Sve se varalice pozivaju na pravnu državu'

Zaštitari Lav osiguranja zatočili su u u restoranu Nostalgie na Kalelargi zaštitare tvrtke Mediteran security i vlasnika restorana Ivana Koljanina zbog nenaplaćenih dugova.

Kako piše Zadarski.hr, zaštitare Lav osiguranja angažirali su Koljanovi partneri Marica i Ivan Herceg koji su kazali da su se za taj potez odlučili jer im Koljanin i njegova partnerica Mihaela Novac duguju dva milijuna kuna, a vlasniku prostora Milanu Miletiću oko milijun kuna. Novac duguju i dobavljačima, te bivšim radnicima kojima su ostali dužni nekoliko desetaka tisuća kuna.

- Angažirali smo svoje zaštitare jer su zaštitari Mediteran securityja koje je angažirao gospodin Miletić, zajedno s Koljaninom, sinoć i jutros iznijeli dva kamiona opreme, namještaja i robe iz lokala. To je naša oprema i naša roba i oni je ne smiju iznositi, zbog čega sam jutros pozvao policiju. Mi smo im posudili novac koji nam nisu vratili i to je naša imovina. Tako će biti sve dok policija stvar ne raščisti – potvrdio je Ivan Erceg danas rano ujutro prije nego što je otišao sve prijaviti u Prvu postaju zadarske policije.

Koljanin se jučer požalio da se osjeća ugroženo te je dodao da je njegova partnerica, s obzirom na to da je državljanka Njemačke, o svemu obavijestila njemačko veleposlanstvo u Njemačkoj.

- Ja mislim da živimo u pravnoj državi. Ako mi nekome nešto dugujemo za to postoji pravni put da se ti dugovi dokazuju i potražuju. Mi izgleda živimo na divljem zapadu, nama se ne dozvoljava ući u restoran, promijenili su nam brave na ulazima, i prijeti nam se nekim ljudima ispred lokala. Mi se osjećamo ugroženo, nismo dobro. O svemu tome gospođa Novac, moja partnerica i državljanka Njemačke, obavijestila je njemačko veleposlanstvo u Hrvatskoj – kazao je, među ostalim, Ivan Koljanin novinaru Zadarskog.hr u četvrtak.

Gospođa Erceg tu je izjavu komentirala riječima kako se "u ovoj državi sve varalice pozivaju na pravnu državu”.

- Krajem kolovoza došla sam u restoran i tražila od Koljanina da nam vrati novac, odnosno da poštuje naš ugovor, ali on me fizički napao i udario. Sve sam to prijavila policiji, ali od toga do danas nije bilo ništa. Vidite da se on i dalje ponaša kao da zakon za njega ne vrijedi - kazala je.

