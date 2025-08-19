Naši Portali
Jozo  Pavković

Zašto visoki predstavnik ne smijen 'džihad ratnika' Musu, a pravosuđe ga ne procesuira

19.08.2025. u 07:08

Ako Musa ne bude kazneno gonjen i politički smijenjen, onda je opravdana ljutnja Srba što su strani i domaći tumači zakona Dodiku odredili zatvor i zabranili mu političko djelovanje

Jablanica je bila grad koji je prije nepunih godinu dana ujedinio Bosnu i Hercegovinu u boli, solidarnosti i humanosti. Nakon razornih poplava i klizišta, koji su u ovom gradiću na sjeveru Hercegovine odnijeli više života, uništili brojne domove, prometnice, pokrenute su brojne akcije u BiH i inozemstvu kako bi se pomoglo stradalom stanovništvu.

I dok građevinski strojevi još obnavljaju ceste i mostove, radikalni islamski teolog Sanin Musa odlučio je iz Jablanice pokrenuti akciju rušenja međunacionalnih i međuvjerskih mostova u BiH. Reagirajući na navodno sprječavanje jedne muslimanke da obavlja vjerski obred u parku u Širokom Brijegu, Musa je pozvao svoje sljedbenike na društvenim mrežama da ih se tisuću okupi u Jablanici i odatle krene na masovno klanjanje, islamsku molitvu, u Široki Brijeg. Musa je "muslimanski desant" na središte katoličke zapadne Hercegovine tempirao ciljano uoči Velike Gospe i Dana Grada Širokog Brijega, gdje tih dana hodočaste deseci tisuća vjernika.

Ključne riječi
BiH Sanin Musa

