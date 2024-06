Zašto psi mokre po kući

Premda je relativno lako naučiti pse da ne obavljaju nuždu u kući, ovaj problem u ponašanju prisutan je kod oko 20 posto pasa kućnih ljubimaca. Ako je pas zdrav, učenje obavljanja nužde vani je relativno lak posao jer je to prirodno ponašanje za pse. Za njih je to oblik komunikacije s drugim psima. Teže je učiti pse da obavljaju nuždu u kući na određeno mjesto koje odredi vlasnik/skrbnik. Obnavljanje nužde u kući na mjestu koje nije za to predviđeno čest je problem u ponašanju pasa koji negativno utječe na vezu između vlasnika/skrbnika i psa. Prvi korak u razradi učinkovitog plana rješavanja ovog problema je određivanje temeljnog uzroka ili motivacije za ovakvo ponašanje, jer ono ukazuje na druge probleme.

