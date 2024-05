Mačke treba naučiti na boravak u transporteru da ne budu pod stresom

Mačke vole biti kod kuće, ali katkad ih se ipak mora odvesti van. Važno ih je redovito voditi veterinaru, a katkad vlasnici mačke vode na čuvanje ili sa sobom na odmor. Najsigurniji način prijevoza je da mačka bude u transporteru.

Nažalost, većina mačaka ne želi ući u transporter, a neke pobjegnu i sakriju se čim ga vide. Iz mačje perspektive za to postoji više razloga. Prije svega, problem je što mačke nisu naučene da budu zatvorene, a vožnja u automobilu ili javnom prijevozu (zvukovi i mirisi u prometu, kretanje i kočenje vozila i sl.) mogu biti zastrašujući za mačku koja nije na to naučena. Konačno, sam transporter često znači odlazak u veterinarsku ordinaciju, a on je najčešće neugodno iskustvo za mačke. Ipak, transporter se mora koristiti. Nije sigurno putovati s mačkom puštenom da se slobodno kreće u automobilu, a uz to bi moguća nesreća za mačku bila i dodatno traumatično iskustvo. Dakle, važno je osigurati da mačka bude sigurna i da što bolje podnosi transport, a na to ju je potrebno naučiti. Važno je to i zbog pravovremenog odlaska veterinaru, kod prve sumnje da je mačka bolesna. Kako većina mačaka ne želi ući u transporter, vlasnici/skrbnici često čekaju da maci bude jako loše i da je onda lakše uhvate.

Trening za boravak u transporteru direktno je vezan sa zdravljem i dobrobiti! U znanstvenom istraživanju pokazalo se da trening smanjuje stres na putu do veterinarske ordinacije – mačke trenirane da budu u transporteru vožnju u automobilu podnijele su s manje stresa. Posljedično je i trajanje veterinarskog pregleda takvih mačaka bilo kraće.

Idealan transporter je onaj koji je čvrst, lagan, siguran i lako se čisti. Najbolji su modeli od čvrste plastike ili metalne žice. Kod odabira transportera treba uzeti u obzir njegovu veličinu, mora biti dovoljno prostran da mačka može ustati, udobno leći, okrenuti se i prilagoditi svoj položaj, ali dovoljno uzak da tijekom prenošenja mačka ne pada na sve strane. Transporteri u stilu “ruksaka” ne dopuštaju mački dovoljno prostora za kretanje i premještanje, teško ih je čistiti i često iz njih veterinari moraju mačku prisilno izvaditi. Najbolji su oni kojima se može ukloniti cijela gornja polovica tako da veterinar može obaviti preglede bez potrebe da izvlači mačku iz transportera. Donja polovica transportera može kod kuće služiti i kao krevet za mačku. Takvi transporteri najčešće imaju vratašca sa strane. Transporteri s gornjim otvorom omogućuju da se mačku može spustiti odozgo, što može biti praktično u nekim situacijama. Transporter treba imati otvore na najmanje dvije strane kako se mačka ne bi pregrijala ili ugušila, a mora se lako očistiti i dezinficirati jer bolesne mačke mogu obaviti nuždu ili povraćati u njemu. Dno treba biti čvrsto i nepropusno, s prostirkom i dekom koja je mački ugodna (npr. da ne zapinje noktima).

Za trening mačke i učenje da koristi transporter odaberite poslastice koje mačka jako voli. Sam trening neka traje dvije do tri minute, a ponavljajte ga više puta dnevno ili svakih nekoliko dana. Ako se rijetko vježba, treba krenuti od početka, ali ćete svaki put sve brže napredovati. Odaberite mjesto na kojem transporter može stalno stajati, ostavite vrata otvorena i potaknite mačku da ulazi i izlazi, da spava unutra. Za učenje mačke na transporter treba vremena, napredujte postupno po navedenim koracima. Ako u bilo kojem trenutku primijetite da mački nije ugodno, vratite se korak natrag u vježbanju.

Prvi je korak ostaviti transporter na mirnom mjestu kako bi ga mačka mogla sama istraživati. Kod transportera koji se mogu rastaviti ostavite prvo donju polovicu. Ako se mačka boji transportera, postavite njenu prostirku s poznatim mirisom blizu transportera, pomalo je pomičite sve bliže transporteru kada vidite da je mačka manje napeta. Konačno, premjestite prostirku u transporter, na prostirku stavite poslastice, a možete je namirisati i sprejem s mačjim feromonima. Svakako stavite poslastice u transporter da potaknete mačku da ga istražuje i stvara pozitivne asocijacija vezane za boravak u njemu. Kad mačka ulazi u transporter, naviknite je na svoju prisutnost dok ga istražuje. Bacajte malo mačjih poslastica u transporter dok je maca u njemu ili joj pružite poslasticu kroz rupe na transporteru. Mačku možete privući u otvoreni transporter i kroz igru.

Kada mački nekoliko minuta u transporteru postane ugodno, možete početi zatvarati njegova vrata – zatvorite ih, nagradite macu i odmah ih otvorite. Postupno produljujte to vrijeme i ne žurite, inače riskirati da macu prestrašite!

Ako je mačka mirna u transporteru kad se vrata zatvore, pokušajte ga gurati po podu. Prvo centimetar-dva, a onda 10 do 20 centimetara. Nakon toga pokušajte podići transporter kako bi se maca upoznala s osjećajem prenošenja. Prvo samo malo, postupno sve više dok ne dođete do visine na kojoj vam je ugodno nositi ga. Nosite mačku u transporteru po stanu ili kući, zatim izađite na stubište, dvorište, vrt i ulicu, vratite se doma i pustite mačku van. Uvijek je pri tome nagrađujte poslasticama, tepajte joj i ohrabrujte je. Preko transportera možete staviti deku ili prostirku ako se maca uznemiri kad ste vani.

Kada se mačka nauči na transporter, može ga koristiti kao mjesto za odmor i igru, a poslasticama ćete joj uvijek potvrditi da je to sjajno mjesto!

