Zašto Orbán toliko zagovara interese srpskog naroda na Balkanu?

Mnogi se ovih dana pitaju zašto se mađarski premijer i vodeći europski desničar Viktor Orbán odjednom toliko angažirao u Bosni i Hercegovini. Što je to moćnog mađarskog lidera odjednom toliko zainteresiralo u BiH da se aktivno uključio u rješavanje dugogodišnje političke krize u toj zemlji, i to tako da je samo izazvao nove tenzije i produbio postojeće sukobe i podjele? A nije riječ samo o Orbánovu naprasnom interesu za BiH nego i za cijeli Balkan, s obzirom na to da se njegov autoritaran politički pakt sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i slovenskim premijerom Janezom Janšom sada čini čvršćim nego ikad. Orbán se posljednjih mjeseci pretvorio u najvećeg i najglasnijeg zagovornika trenutačnog i bezuvjetnog ulaska Srbije u EU, dok je istodobno integracija Slovenije i njezinih gospodarskih i prirodnih resursa – od slovenskih turističkih bisera na obali do najplodnijih oranica na sjeveroistoku zemlje – u Orbánov “mađarski svijet” pod Janšinom vladom pred dovršetkom.