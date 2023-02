Zašto nitko ne želi biti grobar? Nude plaću do 1061 eura, godišnju nagradu, regres, božićnicu...

Radno mjesto Rakovec u Zagrebačkoj županiji. Puno radno vrijeme, zaposlenje na neodređeno, a mogu se javiti i umirovljenici. Ne treba imati ni završenu osnovnu školu, dovoljni su niži razredi, iskustvo nije uvjet. Opis posla: održavanje groblja, ukop umrlih osoba i uređenje javnih površina. Rok za prijave je 10. ožujka.

Žene ne žele

Natječaj je to koji je objavio Domus iz Rakovca, tvrtka koja traži grobara. To je zanimanje postalo jedno od najtraženijih na tržištu radne snage. Zbog nedostatka radnika, ludbreška komunalna tvrtka Lukom morala je čak ograničiti broj dnevnih ukopa na tri jer je samo osam grobara koji pokrivaju dvanaest groblja. Komunalna poduzeća diljem Hrvatske drže otvorene natječaje. Iako u njima, kako ne bi bilo diskriminacije po spolu, piše da se traže grobari ili grobarke, žene se ne zapošljavaju. Plaće koje se nude kreću se od 663 do 1061 eura. Dva grobara traži poduzeće Ivanj iz Novog Vinodolskog, četiri pogrebna radnika treba tvrtka Zelenilo za rad u Karlovcu. Maruševečki Komunalac traži jednog grobara za rad u Biljevcu u Varaždinskoj županiji, a od uvjeta se traži završena osnovna škola te je poželjan i položeni vozački ispit za B kategoriju.

Komunalno poduzeće Pre-kom iz Preloga vozačku dozvolu za B kategoriju stavilo je kao uvjet, a nudi stimulativna primanja, naknadu za trošak prijevoza ili cipelarinu od 79 eura naviše, plaćeni topli obrok od 663 eura, godišnju nagradu do 663 eura, regres, božićnicu, uskrsnicu i dar za djecu. Radno iskustvo nije važno. Pre-kom se muči i s pronalaženjem dimnjačara, što je također deficitarno zanimanje. Zbog blizine Austrije, mnogo je mladih otišlo raditi u tu zemlju zbog većih plaća, a kući dolaze svakog vikenda. Grobare traže i u Perišiću, Kutini...

– Komunalno društvo Kozala Rijeka kontinuirano objavljuje natječaje za radno mjesto grobara, no kako je riječ o specifičnoj "stigmatiziranoj" djelatnosti, javlja se malo kandidata. Stoga razmatramo zapošljavanje radnika iz drugih zemalja – kaže nam Tanja Šušić. U pružanju pogrebničkih usluga na osam grobalja nemaju, dodaje, ograničenja i zastoja zahvaljujući zalaganju i trudu zaposlenika. U vukovarskom Komunalcu rekli su nam da nemaju problema sa zapošljavanjem grobara, kao ni u Križevcima i Vinkovcima.

21.01.2021.,Tisno - Groblje svetog Duha u mjestu Tisno na poluotoku Murteru.rPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

– Situacija sa zapošljavanjem grobara u Komunalcu Bjelovar zadovoljavajuća je i uspješno se obavljaju sve preuzete zadaće i odgovornosti. Što se tiče ograničenja, trenutačno ih nema, već se svi zaposlenici zaposleni u RJ Groblje organiziraju pravodobno kako bi se osigurali dostojanstveni ispraćaji – ističe Ivana Jurković Piščević. Ivkom iz Ivanca upravlja s osam groblja, uz prosječno 380 ukopa godišnje. Ondje je zaposleno sedam grobara, što zadovoljava njihove potrebe, a prilikom dosadašnjih zapošljavanja na tom radnom mjestu nisu, kaže direktor Edo Rajh, imali probleme s prijavama na natječaj. Radno mjesto grobara ne obuhvaća samo ukope, nego i poslove na održavanju groblja, pojašnjava. Oglas za zapošljavanje šest grobara objavila je tvrtka Usluga Poreč.

– Teško je... Imam dvije ekipe za kopanje, a da se jednoj ekipi nešto dogodi, da bude spriječena, nastao bi problem. Gotovo sva komunalna poduzeća danas traže grobare. Nije sve u plaćama, jednostavno nema ljudi, a taj isti problem postoji u svim djelatnostima, ne samo našoj. Razmišljali smo o zapošljavanju stranaca, ali odustali smo jer se zasad uspijevamo nekako krpati s našim ljudima, ali ako to više ne budemo mogli, morat ćemo zaposliti strance. Na sprovodu morate imati šest, sedam ljudi. Četvorica nose lijes, jedan ili dvojica križ i vijence, pa znamo sklapati ugovore i s umirovljenicima za te poslove – kaže nam Nenad Kocijan iz tvrtke 5P International.

Može i studenti?

Predsjednik Udruge pogrebnika Hrvatske Damir Sapanjoš potvrđuje da je teško doći do radnika koji rade na grobljima, kako komunalnim poduzećima, tako i privatnicima koji obavljaju poslove ukopa. U zadarskoj tvrtki Nasadi lani su se požalili da zbog manjka radnika posljednje ispraćaje organiziraju samo u jutarnjim satima, pa je bilo prigovora jer mnogi koji bi inače došli na nečiji sprovod u to vrijeme rade. Pogrebnici s kojima smo razgovarali kažu da je velik broj grobara otišao u mirovinu, a mlade taj posao ne zanima. Nije, vele, svatko za taj posao. Hrvatska obrtnička komora već godinama organizira ispit stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnika. Počeli su 2016., a propisani su Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti.

Moraju proučiti literaturu, među ostalim naslove kao što su "Pravo i pravni propisi u obrtništvu", "Osnove gospodarstva", "Gubitak i žalovanje – priručnik za osposobljavanje pogrebnika"... Nova generacija na ispit stručne osposobljenosti pristupit će 25. ožujka. U Hrvatskoj se godišnje organizira između 50.000 i 60.000 pogreba. Nedostatak radnika koji kopaju grobne jame te nose i spuštaju lijesove problem je i u drugim zemljama. U Njemačkoj, na primjer, taj posao nude i umirovljenicima te studentima putem student-servisa.

