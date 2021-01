Zašto je Crveni križ opet na udaru građana? Pojavili su se problemi kao i tijekom poplava u Gunji

Određene dezinformacije pojavile su se, što je u kriznim situacijama normalno, ali “ovo je prešlo mjeru” pa su podignute i kaznene prijave, objašnjavala je danas glasnogovornica Hrvatskog Crvenog križa Katarina Zorić, dodajući da je sa širenjem “lažnih vijesti i optužbi” pao i broj donacija za potresom pogođena područja. Zbunjeni su ljudi sami po sebi, kazala je prva žena odnosa s javnošću Crvenog križa, a onda pojedinci cijelu situaciju još dodatno destabiliziraju.

U Gunji slična situacija

A destabilizirali su je, kako to kaže glasnogovornica, prije svega oni koji su se nakon potresa uputili prema Banovini pa javljali kako ljudi u određenim selima i nekoliko dana od udara 6,3 stupnja po Richteru nisu dobili hranu i vodu, pojavile su se onda snimke bačene hrane koja je u Petrinju stigla iz različitih OPG-ova, a pomogao nije ni bivši ministar branitelja Predrag Matić, koji je kazao da on “ni lipe” ne bi uložio u Crveni križ. Za njega je to možda i razumljivo jer upravo je on s prozora svog ministarstva mjesecima gledao prosvjede branitelja, kojima je šator ustupio upravo Crveni križ.

Zašto? Rekli su tada iz te organizacije da ne žele ulaziti u motive prosvjeda, ali “prema načelima humanosti i nepristranosti kojima se vode”, posudili su šator “jer su u prosvjed uključene i osobe ugrožena zdravlja te invalidi”. Kao humanitarna organizacija imaju obvezu i dužnost štititi zdravlje svih ljudi, neovisno o njihovoj nacionalnoj, političkoj ili vjerskoj pripadnosti, objašnjavali su tada iz organizacije koja za sebe kaže da “u svojemu radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za poštovanje međunarodnoga humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava”.

S istim ciljem djelovali su u Domovinskom ratu, što posebno ističu na svojoj internetskoj stranici, ali i tijekom poplava u Gunji 2014. godine. Tada, podsjetimo, situacija je bila otprilike slična današnjoj, odnosno volonteri s terena upozoravali su da pomoć do ljudi ne stiže, a načelnik Gunje kazao je da ni lipu donacija od Crvenog križa nisu dobili.

– Ljudi će prestati uplaćivati pomoć, ne samo Crvenom križu nego i u drugim humanitarnim akcijama. Od ove situacije nitko neće profitirati, a dodatno će se naštetiti stanovnicima poplavljenih područja – odgovarali su tada iz Hrvatskog Crvenog križa, baš kao što i sada kažu da ljudi “zbog dezinformacija” manje šalju donacije za područja pogođena potresom.

Te godine kad je katastrofa pogodila Gunju izvršni je predsjednik organizacije postao Robert Markt, koji je i danas na toj poziciji, a taj je bivši HSLS-ovac i danas HDZ-ovac radio u nekoliko ministarstava, u našem veleposlanstvu u Beogradu, Hrvatskoj gospodarskoj komori, a bio je i prvi čovjek Državnog inspektorata. Sad je glavni operativac Crvenog križa, a prema financijskim izvještajima organizacije, od njegova dolaska do kraja 2019. broj zaposlenih povećao se sa 74 na 101 u centralnom pogonu Crvenog križa, jer sveukupno je u društvima po državi zaposleno oko 700 ljudi.

Nije nam lako

A upravo poslovanje tih društava “pročešljala” je državna revizija pa početkom 2019. objavila kako su utvrđene brojne nepravilnosti u poslovanju, od podizanja novca iz blagajne bez odgovarajuće dokumentacije, preko pozajmica privatnim tvrtkama do nepropisnog korištenja službenog automobila.

Još jedan “uteg” Crvenom križu bila je i Josipa Rimac, koja je do afere Vjetroelektrane bila potpredsjednica organizacije, a na čiju je preporuku zaposlena Anna Maria Radić, žena koja je nepravomoćno osuđena za pogodovanje suprugu Josipe Rimac kako bi, kao branitelj, dobio dva, a ne jedan stan u Kninu.

– Radi još ondje, u službi za fondove EU – neslužbeno nam govori izvor iz Crvenog križa, koji je zamolio za anonimnost. Trude se, govori nam, kako većina zaposlenih tako i volonteri, koji su sedmi dan na terenu što u Banovini, što u raznim centrima u kojima sortiraju robu za stradale. Nije im lako, kaže nam sugovornik, svjestan da “u svakom žitu ima kukolja”.

U slučaju Crvenog križa, pokazala je revizija poslovanja u 2017. godini, rashodi za donacije tada bili su 66 milijuna kuna, a na plaće su iste godine potrošena 54 milijuna. Isti se iznos trenutačno nalazi na Vladinu računu za donacije.