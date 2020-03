Zaraza na vrhuncu, beskućnici na ulicama, a Grad Zagreb ima 500 praznih stanova

Higijena, higijena, perite ruke, ispuhujte nos u maramicu... upozorenja su Stožera civilne zaštite. Kako? Jedino je sigurno da su im prostori u kojima spavaju dobro provjetreni. Hoće li se i njima pomoći da zaštite sebe i druge – zavapili su iz Hrvatske mreže za beskućnike tražeći pomoć za one čija je ugroženost od pandemije koronavirusa druge prirode od standardnih prijetnji za ostatak populacije. Za beskućnike ne znamo ni koliko su stari, niti koje ih kronične bolesti muče, a u situaciji kad građani svijeta globalno dijele iste strahove, ove građane drugog reda ne spominju ni Vlada, ni epidemiolozi, ni civilna zaštita... nitko!

Građani drugog reda

– Do sada se nitko nije obratio ni nama ni nekoj od naših članica s inicijativom da se pomogne beskućnicima koji prebivaju na ulici i u napuštenim objektima, a takvih je u Hrvatskoj najmanje 2000. Opet sami moramo u akciju i u Zagrebu krećemo na teren. Nadamo se da ćemo sa skromnim financijskim sredstvima kojima raspolažemo uspjeti kupiti bar nešto higijenskih maramica i dezinfekcijskih sredstava – objavila je Hrvatska mreža za beskućnike na svom Facebook profilu i zamolila građane za pomoć iako su svjesni da i mnogi od njih teško dolaze do navedenih sredstava. Dobro će im doći higijenski i obični rupčići, dezinficijensi, konzerve hrane... Sve što bi moglo biti korisno građani mogu donijeti u prostorije Hrvatske mreže za beskućnike u Branimirovoj 53 u Zagrebu od devet do 15 sati.

Nakon što su objavili apel na Facebooku, počeli su im pristizati paketi pomoći i novčane donacije, a inicijativu kojom traže zbrinjavanje beskućnika pokrenula je i platforma Pravo na grad. Oni su uputili otvoreno pismo jedinicama lokalne i regionalne samouprave te Vladi Republike Hrvatske: traže da se hitno organizira smještaj beskućnika u praznim javnim stanovima u vlasništvu lokalnih samouprava i Republike Hrvatske, ali i urgentne mjere koje bi omogućile da nitko u Hrvatskoj uslijed gubitka ili smanjenja dohotka zbog situacije prouzročene svjetskom pandemijom ne izgubi sigurnost doma.

Od Vlade traže i da hitnom mjerom uspostavi moratorij na sve deložacije i ovrhe koje mogu dovesti do gubitka jedinog doma, a one koji su uslijed širenja epidemije izgubili primanja ili su im ona smanjena oslobode plaćanja najamnine za jedini stan. Predlažu također, po uzoru na Italiju i Španjolsku, da od banaka zatraže moratorij na otplatu stambenih kredita na jedini dom dok traje izvanredno stanje zbog epidemije, bez dodatnih troškova. Organizirali su potpisivanje peticije “Četiri zahtjeva za sigurnost doma tijekom krize” te pozivaju građane, organizacije, sindikate i sve ostale da se pridruže njihovu apelu.

– Apeliramo da se po uzoru na uspješan projekt Housing first koji se provodi diljem svijeta hitnom mjerom u stambene jedinice smjeste najranjivije skupine u našim gradovima. S obzirom na to da prema podacima kojima raspolaže Hrvatska mreža za beskućnike na ulicama Hrvatske živi oko 2000 ljudi, sigurni smo da lokalne samouprave i država imaju više nego dovoljno resursa da riješe ovo goruće pitanje – mole odgovorne u Pravu na grad, napominjući da će gubitak dohotka zbog otkazivanja projekata, poslova, kao i boravka u nužnoj izolaciji sa smanjenim ili nikakvim primanjima za sve koji ne mogu obavljati svoj posao od doma, bitno utjecati na mogućnost plaćanja troškova stanovanja.

Opasnost sve veća

– Samo je u Zagrebu, prema podacima Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu, više od 500 praznih stanova kojima upravlja Grad, a ako se tome doda broj stanova u državnom vlasništvu, zasigurno se radi o dostatnim resursima – zaključuju. Inicijative za zbrinjavanje beskućnika postoje u brojnim gradovima u svijetu; ne samo iz humanitarnih razloga, nego i zato što je njihova nemogućnost samoizolacije ili karantene te nedostupnost osnovnih higijenskih uvjeta opasnost i za sve ostale. Većini su nedostupne i informacije jer se ne služe internetom i nemaju mobitele. Washington Post piše da skloništa širom Amerike pokušavaju povećati kapacitete kako bi ljude sklonili s ulica, ali i povećali razmak među krevetima. Unatoč tome, američka Vlada u najavljenim mjerama za pomoć u borbi protiv koronavirusa beskućnike ne spominje.