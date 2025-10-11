Naši Portali
DIREKTOR TVRTKE ALTPRO

Zapošljava više od 250 stručnjaka i izvozi na šest kontinenata u više od 50 zemalja svijeta. On je hrvatski poduzetnik godine

Zagreb: Konferencija Internacionalizacija, panel Strenghthening of exports trough new investments
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
11.10.2025.
u 12:06

Osim nagrađenog Viduke, među ovogodišnjim finalistima bili su Branka Hitner iz tvrtke Carta, Igor Drašković i Oliver Vuco iz tvrtke Draco, Davor Tremac iz Fonoa Technologies, Simona Petričić iz Olimpa te Edvard Varda iz tvrtke Unconditional.

U sklopu jubilarnog, desetog hrvatskog izdanja globalnog programa EY Poduzetnik godine, najuspješnijim hrvatskim poduzetnikom za 2025. godinu proglašen je osnivač i direktor tvrtke Altpro Zvonimir Viduka, priopćili su organizatori izbora. Prema odluci neovisnog žirija, izabran je u konkurenciji 32 kandidata iz 26 uspješnih domaćih kompanija, odnosno između sedam finalistica i finalista iz šest kompanija. Kao i njegovi prethodnici, deseti hrvatski EY Poduzetnik godine predstavljat će Hrvatsku na svjetskoj završnici u Monacu u svibnju 2026. godine.

Osim nagrađenog Viduke, među ovogodišnjim finalistima bili su Branka Hitner iz tvrtke Carta, Igor Drašković i Oliver Vuco iz tvrtke Draco, Davor Tremac iz Fonoa Technologies, Simona Petričić iz Olimpa te Edvard Varda iz tvrtke Unconditional. "Odlukom hrvatskih poduzetnika dobio sam nagradu kao poduzetnik godine. Sretan sam što mi je točno prije 50 godina proradio prvi uređaj, a zadnjih 30 godina poduzetništva su dokaz da je život hobi. Izuzetno sam sretan što u ime hrvatske visoko tehnološke industrijske elektronike primam ovakvo priznanje. Mi ovdje svi zajedno stvaramo novo gospodarstvo, to je dokaz jedne širine ove države i njezinog puta prema gospodarstvu poduzetnika, znanja i bolje budućnosti za naše mlade", rekao je Viduka tijekom sinoćnjeg proglašenja pobjednika EY-ova natjecanja.

Altpro je osnovan 1994. godine u Zagrebu, a od malog poduzeća prerastao je u vodećeg hrvatskog proizvođača i izvoznika sustava za upravljanje, signalizaciju i sigurnost željezničkog prometa koji zapošljava više od 250 stručnjaka i izvozi na šest kontinenata u više od 50 zemalja svijeta. Njihovi proizvodi koriste se na željeznicama diljem svijeta, a tvrtka je prepoznata po inovacijama i kvaliteti svojih sustava.

Od prvog izdanja 2014. godine, istaknuto je, kroz program EY Poduzetnik godine prošli su neki od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i poduzetnica, vizionari koji su oblikovali domaće gospodarstvo, stvarali tisuće radnih mjesta te uspješno širili svoje poslovanje na međunarodna tržišta.

"Danas, nakon deset godina, siguran sam da je hrvatsko poduzetništvo snažnije nego što sam ikada mogao predvidjeti. Svake godine iznova me iznenade inovativnost, prilagodljivost, upornost i genijalnost naših poduzetnica i poduzetnika. Uvijek otkrivam nove priče, nove ljude i nove uspjehe koji potvrđuju da poduzetnički duh u Hrvatskoj ne miruje. Ne volim podjele, ni na stare i nove industrije, ni na mlade i iskusne poduzetnike, jer svatko od nas je jedinstven. Uspoređujući poduzetništvo i sport, možemo reći da se u poduzetništvu pravila stalno mijenjaju, a utakmica nikad ne završava. Na kraju, pravi lider stvara nasljednika, što je možda i najveći zadatak svakog poduzetnika“, rekao je predsjednik žirija Emil Tedeschi u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Altpro Zvonimir Viduka hrvatski poduzetnik

