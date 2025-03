Zapelo u ladici: Gradnja važne brze ceste neće početi ni iduće godine. A kraj? Niti u 2030.

Nastavak gradnje brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice neće krenuti 2026., niti će dionica biti dovršena do 2030., kako je prvotno rečeno, jer zahtjev za lokacijskom dozvolom stoji u ladici. Rekao je tako prošlog tjedna predsjednik koprivničko-križevačkog SDP-a Tomislav Golubić, a mi smo s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture provjerili što se s projektom događa. Točnije, s Hrvatskim cestama jer oni su nam odgovorili na pitanje u kojoj je fazi izgradnja dionice brze ceste Kloštar Vojakovački – Koprivnica i kad se očekuje njezin završetak. Prije svega, upozorili su nas da "nije u izgradnji", što i jest logično ako nema lokacijsku dozvolu, koja je također jedna od faza koja mora proći u procesu same izgradnje, ali idemo mi na poantu.

– Za istu dionicu u tijeku je izrada projektne dokumentacije – kažu nam u Hrvatskim cestama pa dodaju da je izrađeno idejno rješenje, kao i studija o utjecaju na okoliš. – Proveden je postupak ocjene utjecaja zahvata na okoliš i izdano je Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Izrađeni su idejni projekti i predan zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole, završena je e-konferencija i javni uvid. Izdavanje lokacijske dozvole očekuje se uskoro, tijekom travnja 2025. godine – da će lokacijska, o kojoj je govorio i koprivničko-križevački župan Golubić, uskoro uslijediti, kažu iz Hrvatskih cesta. Navode da je Planom nabave za 2025. godinu (III. kvartal) planirano ugovaranje izrade glavnih i izvedbenih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za lijevi kolnik brze ceste DC10 dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica, duljine oko 22,5 kilometara.

– Planirano trajanje projektiranja je 16 mjeseci. Nakon završetka postupka ishođenja građevinske dozvole pokrenut će se postupak javne nabave za izvođenje radova i uslugu stručnog nadzora – da će sve za uvođenje izvođača radova u posao biti spremno otprilike u prvoj polovini 2027. objašnjavaju u Hrvatskim cestama. Hoće li onda dionica zaista biti spremna do 2030., ovisit će vrlo vjerojatno o duljini samih postupaka javne nabave, a onda i o razdoblju koje će se dati izvođačima da završe posao.

– Naglasili bismo kako se radovi izvode na dionici Križevci – Kloštar Vojakovački te bi trebali biti završeni u ugovornom roku u veljači 2026. godine – kazali su nam još iz Hrvatskih cesta, a mi ćemo podsjetiti da je to dionica duga 7,5 kilometara na kojoj su radovi započeli 2023. Dio je ona Podravskog ipsilona, odnosno brze ceste DC10, koja će ići trasom čvorište Sveta Helena – čvorište Dubrava – čvorište Gradec – Križevci – Koprivnica – Granični prijelaz Gola. A nakon dionice Križevci – Kloštar Vojakovački, druga je dionica Kloštar Vojakovački – Koprivnica, duljine 22,5 kilometara, o kojoj je govorio koprivničko-križevački župan, dok bi posljednja u izgradnju trebala ići dionica Koprivnica – granica Republike Mađarske (Gola), a za nju je, prema posljednjim informacijama, završena tek Studija varijantnih rješenja brze ceste.

