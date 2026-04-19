UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Tragedija u susjedstvu: Novorođenče preminulo na putu do bolnice nakon sudara vozila Hitne pomoći

Šibenik: Županija vlastitim sredstvima kupila dva sanitetska vozila
19.04.2026.
u 21:16

Prema dostupnim informacijama, dijete je već bilo u izrazito teškom zdravstvenom stanju te se nalazilo u inkubatoru

U teškoj prometnoj nesreći u Kragujevcu preminulo je novorođenče koje se nalazilo u vozilu Hitne pomoći. Do tragedije je došlo tijekom prijevoza bebe u subotu ujutro iz Čačka prema Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, gdje je trebala dobiti daljnju medicinsku skrb, javlja Klix.ba.

Prema dostupnim informacijama, dijete je već bilo u izrazito teškom zdravstvenom stanju te se nalazilo u inkubatoru, uz pratnju neonatologa. Tijekom vožnje sanitetsko vozilo sudjelovalo je u prometnoj nesreći, nakon čega je beba, nažalost, preminula.

'Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne pomoći prevozili su je u bolnicu. No, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo upravo to vozilo', rekao je izvor upoznat sa slučajem za Telegraf. Nadležne službe provode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.
Razgovarali smo s Hrvatima koji su odvozili najpoznatiju rutu na svijetu: 'Kada su čuli odakle smo, plaćali bi nam piće'
