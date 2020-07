Zaostali neandertalski gen kriv za koronu

Na portalu bioRxiv objavljena je studija o povezanosti DNA i soja novog koronavirusa koji uzrokuje teži oblik COVID-19. Studija još čeka objavu u nekom uglednom znanstvenom časopisu, no prilično je sigurno da će je i dočekati jer je potpisuje vjerojatno najugledniji svjetski antropolog Svante Paabo, ravnatelj Instituta za evolucijsku antropologiju Max Planck u Leipzigu, zajedno sa svojim kolegom Hansom Zebergom s Instituta Karolinska u Švedskoj.

Dakle, studija dokazuje da je genetski čimbenik rizika za ozbiljan oblik COVID-19 naslijeđen od neandertalaca. Tih šest gena koji se nalaze na kromosomu 3 na čovjeka je s neandertalca preneseno prije 60.000 godina.

Pitanja bez odgovora

O svemu piše i The New York Times, a osim što su novi koronavirus SARS-CoV-2 i njime uzrokovana bolest COVID-19 prisutni i u nas, još je zanimljivije što je dokaz povezanosti ključnog dijela genoma pronađen upravo na ostacima krapinskog pračovjeka. Ova studija ipak ne rasvjetljuje tajnu zašto baš ovaj dio našeg genoma ima mogućnost uzrokovanja teškog oblika COVID-19.

No šest gena ne nose svi ljudi, najčešće će ga se pronaći u Bangladešu gdje ga ima 63 posto ljudi, u cijeloj jugoistočnoj Aziji naslijedila ga je gotovo jedna trećina ljudi. Zanimljivo, isti će se segment pronaći u tek osam posto Europljana, tek četiri posto stanovnika istočne Azije, a u Africi ga gotovo i nema. Ni tu znanstvenici nemaju odgovora kako je došlo do takve distribucije dijela genoma koji je ispao opasan kada se radi o COVID-19. No veza, izgleda, u svakom slučaju postoji. Prošlog mjeseca u Italiji i Španjolskoj uspoređivani su oboljeli s lakšim i težim oblikom COVID-19, otkrivene su dvije instance u genomu koje povezuju one s težim oblikom – jedna je kromosom 9 koji uključuje gen ABO koji određuje krvnu grupu, a drugi je taj neandertalski segment u kromosomu 3. Kao što to obično biva kod bozik lesti koju znanost još intenzivno proučava, nije sasvim sigurno da je ova teza točna, barem kada se o genu ABO radi.

No ova nova studija pojačava tvrdnju da su oni s kopijom neandertalskog gena, pogotovo oni s dvije kopije, u većoj opasnosti od težeg oblika COVID-19 od onih koji ga nemaju. Dr. Zeberg potražio je kromosom 3 u internetskoj bazi neandertalskih genoma i otkrio kako je verzija koja povećava riod težeg oblika COVID-19 ista kao ona pronađena u neandertalaca koji su prije 50.000 godina živjeli u – Hrvatskoj. Konkretno, onih koji su živjeli u Vindiji. S grupe neandertalaca kakvi su živjeli ondje na modernog je čovjeka prešlo najviše DNA, pa tako i geni koji postaju opasnima u kontekstu COVID-19. Dr. Paabo smatra kako je sasvim moguće da taj genom može dijelom biti odgovoran zašto visoki postotak Bangladešana koji žive u Velikoj Britaniji umire od COVID-19.

Istraživanje u V. Britaniji

Odgovor na pitanje zašto je taj gen toliko opasan tražit će se možda i dulje vrijeme. No, kako kaže dr. Zeberg, njegovo putovanje kroz našu vrstu dugo 60.000 godina možda negdje skriva i odgovor na pitanje zašto je on danas toliko opasan. Sredinom prošlog mjeseca objavljena je studija prema kojoj u Velikoj Britaniji od COVID-19 češće umiru ljudi južnoazijskog porijekla. Ta studija pokazuje da je među preminulima između 6. veljače i 8. svibnja 20 posto više ljudi južnoazijskog porijekla od samih Britanaca. Studija nije pokazala da su pripadnici drugih rasa u većoj opasnosti nego Azijci. Tada se tvrdilo da je uzrok veća pojavnost dijabetesa, no jesu li ipak uzrok geni pronađeni kod neandertalaca?