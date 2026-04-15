Zaokret u Kremlju, povlače oštre mjere koje su izazvale pomutnju među Rusima: Žele spasiti Putina?

Javni otpor pojačavanju ograničenja na internetu u Rusiji, posebno prema popularnoj aplikaciji Telegram, prisilio je Kremlj na preispitivanje svojih planova. Strah da bi restrikcije mogle dodatno naštetiti podršci predsjedniku Vladimiru Putinu doveo je do usporavanja represije, tako da Telegram vjerojatno nastavlja normalno funkcionirati u Rusiji. Prema informacijama osoba upućenih u interne rasprave, koje su željele ostati anonimne, ruska sigurnosna služba FSB snažno je zagovarala strožu kontrolu pristupa internetu. Međutim, ta inicijativa naišla je na upozorenja visokih dužnosnika o političkim i ekonomskim rizicima koje bi donijelo potpuno ograničavanje pristupa internetu. "Javni bijes zbog pojačavanja ograničenja na internetu u Rusiji, posebno prema popularnoj usluzi Telegram, prisiljava Kremlj na preispitivanje svojih stavova zbog zabrinutosti da ta represija šteti podršci predsjednika Vladimira Putina", navodi Bloomberg.

"Jasno je da ograničenja interneta uzrokuju neugodnosti mnogim građanima, ali tako je sada“, rekao je novinarima u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Pesko , inzistirajući da su mjere bile nužne iz sigurnosnih razloga i da ih podržava većina Rusa. "Nakon što potreba za tim mjerama nestane, usluga će biti u potpunosti obnovljena i normalizirana", poručili su.

Očekuje se da će pojačani nadzor biti usporen, što će omogućiti da Telegram i dalje radi u Rusiji. Prema podacima državnog istraživačkog centra VTsIOM, povjerenje u Vladimira Putina palo je za više od 8 postotnih bodova od siječnja te sada iznosi 67,8 posto. Do početka ožujka rejting je dosegao najnižu razinu od početka rata u Ukrajini.

Ruske vlasti već dulje vrijeme vode kampanju protiv društvenih mreža i platformi, uključujući Telegram, YouTube, Facebook, WhatsApp i Instagram. Posljednjih mjeseci pojačan je pritisak na korištenje VPN usluga, što je dovelo do poremećaja u mobilnom internetu, problema s bankarskim aplikacijama i svakodnevnim korištenjem interneta u većim gradovima. Ti poremećaji izazvali su rastuće nezadovoljstvo među građanima, ne samo među kritičarima režima, već i među običnim Rusima koji su dosad tolerirali ratnu propagandu, ali sada osjećaju izravne smetnje u svakodnevnom životu i poslovanju.

Rusija već godinama provodi sve strožu kontrolu nad internetom, blokirajući tisuće stranica, usluga i neovisnih medija. Posljednji val represije uključivao je pokušaje potpunijeg blokiranja Telegrama i agresivnije djelovanje protiv VPN-ova koji omogućuju zaobilaženje cenzure.

"Blokada je najuočljivija među relativno aktivnim, bogatim stanovništvom velikih gradova, koje je već bilo nezadovoljno vladom“, rekao je Denis Volkov, voditelj još jedne moskovske anketne tvrtke Levada, čija vlastita anketa do sada nije pokazala nagli pad Putinova rejtinga. "To ima manji utjecaj na raspoloženje Putinovog lojalnog biračkog tijela koje gleda televiziju", kazao je.

Međutim, kako su ograničenja počela utjecati na široke slojeve stanovništva, od bankarskih transakcija preko dostave hrane do komunikacije, pojavio se neočekivani otpor. Čak su i neki Kremlju bliski izvori upozorili da bi daljnje pooštravanje moglo izazvati veći bijes birača i dodatno urušiti Putinov rejting.