Zagrebački nastavnik ide u zatvor, opisao kako je počeo sukob: 'Nisam bio pijan, provocirali su me'

U nezapamćenom incidentu u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi nastavnik (61) je dvojicu 16-godišnjaka lakše ozlijedio tijekom sukoba na satu. Neka izvješća o incidentu ukazuju na to da je nastavnik bio pod utjecajem alkohola, no on je u svojoj obrani sve to porekao.

- U krivu sam. Znam da moram prestati s povremenim pivicama. I znam da nisam trebao tako reagirati jer sam ipak ja profesor i zbog toga mi je jako žao. Ali poričem da sam bio u razredu pod utjecajem alkohola. Bilo je to na četvrtom satu nastave. (...) Jedan učenik je puštao glazbu na satu, drugi je bacao kuglice koje je ukrao s novogodišnjeg bora.

Onda je jedan digao tri prsta i rekao mi da sam četnički vojvoda. Pitao sam ih: 'Tko vas je tako odgojio!?' (...) S police je pala remenica i udarila đaka. Nastavili su me dalje provocirati, a jedan učenik mi je rekao: 'Ajmo popiti bombicu van'. Tom jednom đaku koji se ozlijedio rekao sam da se makne od mene te sam ga odgurnuo i pali smo. A ostali đaci su to sve gledali i doslovno navijali - kazao je u svoju obranu nastavnik, piše Jutarnji list.

Podsjetimo, policija je nastavnika predala pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavila zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih ozljeda te nanošenja tjelesnih ozljeda, kao i za dva kaznena djela povrede djetetovih prava.

Ujedno je i ispitan u tužiteljstvu, gdje je, kako piše Jutarnji, otkrio i da je poslije tog spornog četvrtog sata otišao u zbornicu i potom odradio još jedan sat nastave, nakon kojeg je u miru otišao kući, gdje je oko 15.30 pojeo ručak te popio dvije, tri pive. Sud mu je, inače, odredio mjesec dana istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela.

