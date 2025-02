Zabrinjavajuć trend: Stopa inflacije u Austriji sve veća, broj nezaposlenih raste, ovo su dva glavna krivca

Inflacija u Austriji ponovno je u uzlaznoj putanji. U siječnju 2025. godine cijene su porasle za 3,3 posto u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na prosinac 2024. godine u siječnju ove godine zabilježen je porast za 1,1 posto, objavio je austrijski državni Zavod za statistiku “Statistik Austria” u svojoj flash procjeni. Isti izvor navodi da su glavni pokretači povratka inflacije bile cijene usluga i energije. Cijene usluga rasle su za 4,7 posto, a energenata za 3,7 posto. Prema stručnim procjenama, “prigušujući učinak na inflaciju” imalo je kretanje cijena industrijskih proizvoda koje su rasle za 0,9 posto. “Skok s 2 posto u prosincu 2024. godine na 3,3 posto u siječnju 2025. posljedica je činjenice da mjere za prigušivanje cijena poput tzv. kočnice porasta cijena električne energije, koja je bila na snazi do kraja prosinca prošle godine, od 1. siječnja ove godine više nije na snazi, te automatskog porasta naknade za mrežni prijenos električne energije, kao i povećanja poreza na CO2”, rekao je Tobias Thomas, glavni direktor Statistik Austria.

Prema statističkim podacima ispodprosječno su porasle cijene hrane, duhana i alkohola, i to za 2,7 posto. Podaci također pokazuju da je harmonizirani indeks usporedbe potrošačkih cijena na razini EU porastao u siječnju za 3,5 posto, a u usporedbi s prethodnim mjesecom odnosno prosincem 2024. za 0,9 posto. “Očekuje se da će tijekom ove godine stope inflacije ponovno pasti”, istakao je glavni direktor austrijske statistike Thomas. Sličnog je mišljenja i ekonomist iz austrijskog Instituta za gospodarska istraživanja (WIFO) u Beču Josef Baumgartner. “Za neočekivani rast inflacije kriva je, uz uslužni sektor i cijena električne energije”, rekao je Baumgartner. Napomenuo je kako će se udio usluga u ukupnoj inflaciji postupno smanjiti, te da će taj učinak biti vidljiv sljedećih mjeseci.

Nakon ponovnog rasta stope inflacije u siječnju ove godine, austrijski Institut za gospodarska istraživanja (WIFO) revidirao je prognozu godišnje stope inflacije u Austriji s 2,4 na 2,6 posto. Prema flash procjeni WIFO-a, gospodarski rast u ovoj alpskoj zemlji ponovno je u silaznoj putanji. Međutim, to nisu sve nevolje koje muče Austriju. Jedna od velikih problema je i stalan rast nezaposlenosti. Krajem siječnja na Austrijskom servisu za zapošljavanje (AMS) bilo je prijavljeno 445.513 osoba koje su u potrazi za poslom. Dakle, gotovo pola milijuna. To je za 5,8 posto ili 24.306 osoba više nego u siječnju 2024. Prema izjavi Petre Draxl, članice Uprave AMS-a “sljedećih mjeseci ne treba očekivati oporavak tržišta rada i pad nezaposlenosti”. Austrijski mediji pišu kako su inflacija i poskupljenja dovela do toga da Austrijanci svakodnevno razmišljaju što će kupiti za jelo i piće i što je na akcijama i popustima, da prođu što jeftinije. I sve češće se pitaju kako će podnijeti teret krize, koja ne jenjava? Mediji utješno ističu kako ne samo Austrija nego i druge europske zemlje muku muče s inflacijom. Uz opasku kako prema jučerašnjoj prvoj procjeni Eurostata, stopa inflacije u eurozoni u siječnju “raste već četvrti mjesec zaredom”.

