Zabranili putnici ulazak u zrakoplov jer je 'imala predubok dekolte', pa dobili kaznu

Španjolski zrakoplovni prijevoznik Vueling kažnjen je s 28.000 eura kazne jer je njihov zaposlenik jednoj putnici zabranio ukrcaj na let zbog njezine odjeće. Navedeni incident se dogodio još 2019. godine u zračnoj luci Mallorca

Zaposlenik nije dopustio ženi ulazak jer je smatrao da je njezina odjeća 'previše provokativna'. Naime, putnica je imala predubok dekolte, što je i bio razlog za zabranu. Španjolska udruga za sigurnost u zračnom prometu (AESA)izvijestila je kako je žena željela letjeti iz Palme u Barcelonu s zrakoplovnom tvrtkom Vueling.

No, po dolasku zabranjen je ulazak u zrakoplov jer je zaposlenik smatrao da joj je dekolte predubok. Unatoč tome što su drugi putnici glasno negodovali i zabrinutosti same žene, odluka je ostala i žena je ostala u zračnoj luci dok je zrakoplov poletio bez nje. Španjolska udruga za zaštitu potrošača Facua naknadno je prijavila ovaj incident AESA-i, navodeći kako je to bio diskriminirajući i seksistički čin od strane osoblja, piše Fenix-magazin.

Nije poznato je li putnica dobila odštetu. Udruga za zaštitu potrošača Facua je pozdravila kaznu, ali i kritizirala iznos koji je dobiven. – U odnosu na profitnu maržu zrakoplovnih prijevoznika i učestalost sličnih incidenata, taj je iznos prilično nizak, naveli su.

