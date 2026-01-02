Prva žena na čelu Europske komisije začeta je kad i Europska komisija. Izvršno tijelo Europske ekonomske zajednice, danas Europske unije, postoji od 16. siječnja 1958., a Ursula Albrecht, danas Ursula von der Leyen, rođena je otprilike devet mjeseci kasnije, 8. listopada 1958., također u Bruxellesu. Od ljeta 2019., kada je neočekivano izabrana za predsjednicu Komisije, u čemu je donekle utjecajnu ulogu imao i hrvatski premijer Andrej Plenković, Ursula von der Leyen vodila je izvršno tijelo i najvažniju instituciju Europske unije kroz razne krize tijekom kojih je zapravo ojačala i instituciju koju vodi i svoju lidersku poziciju. Po količini novca i regulatorne moći kojom raspolaže, u jednom je trenutku bila smatrana najmoćnijom osobom na čelu Europske komisije u povijesti. No u eri Donalda Trumpa, s kojim su zapuhali radikalno novi vjetrovi i u transatlantskim i u globalnim geopolitičkim odnosima, utjecaj Ursule von der Leyen kao predsjednice Europske komisije ipak slabi. Već i sama činjenica da se pojavio novi format za dogovor o najvažnijim odlukama – format skraćeno nazivan E3 i sastavljen od lidera triju velikih europskih država (Francuska, Njemačka, Velika Britanija), od kojih je jedna bivša članica EU – ponešto govori o tome da, zbog nesklonosti američkog predsjednika Trumpa da ozbiljno doživljava EU institucije i ozbiljno posvećuje svoje vrijeme i pozornost predsjednici Europske komisije, ponovno važniju ulogu imaju lideri pojedinih velikih država, a ne lideri EU institucija.
Plenković je imao prste u njezinu izboru jer je predvodio otpor prema dogovoru Merkelice i Macrona
Ni u jednom trenutku Ursula von der Leyen nije zapravo mogla odahnuti i reći da je najgora kriza iza nje: krize su sustizale jedna drugu, sve do sadašnje, kad je pitanje rata i mira u Ukrajini kao žrtvi ruske agresije blisko povezano i s pitanjem opstanka Europske unije, a možda i NATO-a, kao međunarodnih organizacija koje su bile temelj jednog duljeg razdoblja mira i prosperiteta na Starom kontinentu. To su bile, to će možda i ostati, ali nije zadano da će ostati jer se za opstanak treba izboriti. Ursula von der Leyen nije jedina, ali dio je kruga lidera od kojih se očekuje da se za to izbore.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.