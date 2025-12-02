Za uspješniju borbu protiv pušenja započinje edukacija liječnika i savjetovanje pacijenata pušača

U Hrvatskoj puši 35 posto odraslih te smo na trećem mjestu u EU prema broju pušača, posljednji je Eurobarometar podatak. Konferencija ”Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska?” okupila je obiteljske liječnike i druge zdravstvene stručnjake, farmaceute, europarlamentarce s ciljem diskusije o mogućim i učinkovitim rješenjima ove ovisnosti.

Imamo niz statističkih pokazatelja koji pokazuju da je pušenje u Hrvatskoj veliki problem i najveći rizik za kronične nezarazne bolesti, naglasio je prof.dr.sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) koji je otvorio konferenciju kao izaslanik ministrice zdravstva, doc.dr.sc. Irene Hrstić.

Prof. Capak, uz ostalo je, naglasio kako su ponašajne ovisnosti uključene u strategije borbe protiv ovisnosti, a svaki pušač se može obratiti pozivnom centru koji vode u HZJZ-u, čiji je broj na poleđini kutija cigareta te dobiti savjet o prestanku pušenja. Ravnatelj HZJZ-a je najavio da će uz postojeće edukacije, škole nepušenja i druge aktivnosti, početi i sa implementacijom brze intervencije kod pacijenata pušača, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prema modelu Svjetske zdravstvene organizacije.

Naime, organizirat će se edukacija za obiteljske liječnike kako pacijente pušače motivirati na prestanak pušenja. Ravnatelj Capak pozvao je cijelu zajednicu na stavljanje zdravlja u prvi plan, jer jedino tako možemo značajno smanjiti broj pušača u RH.

Kao najveći izazovi u borbi protiv pušenja u diskusiji su istaknuti nedovoljno raširen sustav koji bi pušačima osigurao pomoć u prestanku pušenja, neprepoznavanje ovisnika o nikotinu od strane sustava, ali i izostanak edukacije.

Dr. Andrijana Šantić Foto: Konferencija 'Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska'

Čak 91,4 posto obiteljskih liječnika u Hrvatskoj nije formalno educirano o znanstveno učinkovitim metodama za prestanak pušenja, 62,4 posto ih potpuno pogrešno vjeruje da nikotin uzrokuje rak, a 84,9 posto pogrešno identificira e-cigarete kao nikotinsku zamjensku terapiju, samo su neka od saznanja istraživanja koje je domaći tim obiteljskih liječnika i javnozdravstvenih stručnjaka (Iva Petričušić, Marko Marelić, Ljiljana Ćenan, Hana Brborović, Ognjen Brborović) objavio u znanstvenom časopisu Frontiers in Public Health, a koje je na konferenciji po prvi put predstavila dr. Iva Petričušić.

”Imamo nevjerojatan paradoks koji nas blokira da napravimo iskorak u borbi protiv pušenja – 91,4 posto obiteljskih liječnika nije educirano o metodama prestanka pušenja, većina ih ima potpuno pogrešna uvjerenja o nikotinu, a istovremeno ih preko 81 posto želi edukaciju i njih 84,9 posto vjeruje da bi upravo oni trebali biti odgovorni za implementaciju intervencija za prestanak pušenja. To je potencijal u sustavu koji može preokrenuti stvari i koji bi morali iskoristiti”, izjavila je dr. Petričušić.

”Obiteljski liječnici okupljeni u Udruzi za zdravstvenu pismenost napravili su edukacijski vodič za prestanak pušenja namijenjen liječnicima koji su nam recenzirale ključne udruge obiteljskih liječnika, Hrvatski zavod za javno zdrastvo i Ministarstvo zdravstva. Na temelju tog vodiča započeli smo edukaciju kolega o svim metodama koje se koriste za prestanak pušenja. Pokrenuli smo i inicijativu uvođenja bezdimnih proizvoda, kojih je sve više na tržištu, u zdravstvene kartone pacijenata kako bi mogli nadzirati učinke tih proizvoda na zdravlje naših pacijenata”, izjavila je Ljiljana Ćenan, obiteljska liječnica i predsjednica Udruge za zdravstvenu pismenost.

Dr. Iva Petričušić Foto: Konferencija 'Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska'

Ljiljana Ćenan i Ines Balint, obiteljska liječnica i predsjednica Povjerenstva primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj liječničkoj komori predstavile su i preliminarne rezultate mjerenja ugljičnog monoksida (CO) u izdahu pušača i korisnika novih nikotinskih i duhanskih proizvoda, a koje su započeli u nekoliko ordinacija diljem Hrvatske te će ga provoditi u narednim mjesecima pa će finalne rezultate predstaviti polovicom sljedeće godine. Preliminarni rezultati pokazuju da se razina CO u izdahu pušača smanjuje s duljinom vremena koje je prošlo od zadnje cigarete, a kod onih koji su prestali pušiti cigarete je ista kao i kod nepušača.

”Mi znamo da je dim koji nastaje izgaranjem cigarete kancerogen, kako za osobu koja puši tako i za sve nepušače koji silom prilika udišu taj dim u blizini pušača. Smatram da zaštita nepušača od dima cigarete treba biti jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvene administracije. Švedska koja je uspjela smanjiti pušenje na 5 posto populacije potiče pušače koji ne mogu prestati pušiti na neke od bezdimnih proizvoda. Velika Britanija pak ima odličan sustav intervencije prema pušačima u bilo kojem trenutku njihovog ulaska u zdravstveni sustav kada im nudi pomoć u prestanku pušenja ili e-cigarete kao alternativu. Trebali bi uzeti neke od tih najboljih praksi i primijeniti ih u Hrvatskoj”, izjavio je Dragan Soldo, obiteljski liječnik i predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora pri Hrvatskom liječničkom zboru.

Dr. Danko Relić Foto: Konferencija 'Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska'

Dr. Danko Relić, član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, naglasio je da nedostaje edukacije, ali i šireg javno zdravstveno obrazovanog kadra, uz same liječnike kojih nedostaje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a koji bi se uključio u prevenciju i pomoć u prestanku pušenja.

A da je ovisnost o nikotinu kompleksna ovisnost zbog čega rijetko uspjeva liječenje isključivo inzistiranjem na apstinenciji, pojasnila je dr. Andrijana Šantić, psihijatrica pri Klinici za psihijatriju KBC Osijek.

”Pušenje se ne može razumjeti samo kao loša navika, nego kao složen način na koji pojedinac organizira svoj unutarnji svijet i brani se od preplavljujućih osjećaja. Zbog toga se često savjetuje postupno smanjivanje, ne zato da bi se opravdalo pušenje nego da bi se omogućilo sigurnije i psihički podnošljivije odvikavanje. Tu se mogu uvesti primjerice e-cigarete koje funkcioniraju poput vanjskog regulatora emocija i napetosti. Time se ne rješava osnovni problem, nego ga samo oblikuje u manje štetan oblik”, objasnila je Šantić.

Hugo Tan, chief medical officer BAT Foto: Konferencija 'Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska'

”Industrija želi biti dio rješenja u smanjenju prevalencije pušenja. Investiramo značajna sredstva u istraživanje i razvoj kvalitetnih bezdimnih proizvoda. Naša dinamična znanstveno utemeljena platforma OmniTM sadrži preko 275 znanstvenih radova publiciranih u nizu znanstvenih časopisa, koje je podržao BAT, ali i niz neovisnih istraživanja i zaključaka niza javno zdravstvenih institucija i autoriteta diljem svijeta, a koji pokazuju manju štetnost tih proizvoda u odnosu na cigarete. Imamo sve više zemalja koje potiču odrasle pušače, koji ne mogu ili nežele prestati pušiti, na prelazak s cigareta na te proizvode i bilježe generacijske pomake u smanjenju pušenja. Švedska je uspjela smanjiti udio pušača u populaciji na 5,3 posto, ima najmanji udio primjerice raka pluća u Europi, ali i ostalih sijela raka povezanih s pušenjem, a istovremeno i dalje ima prosječan udio od 23,6 posto korisnika nikotina u populaciji, što je na razini EU prosjeka. To je moguće jer nikotin ne uzrokuje rak, a u bezdimnim proizvodima nema sagorijevanja, dima, katrana, pasivnog pušenja, pa ne čudi da BAT-ovi bezdimni proizvodi u znanstvenim istraživanjima pokazuju od 94 posto do 99 posto manju štetnost u odnosu na tradicionalne cigarete. Platforma OmniTM pokrenuta je kako bi dodatno potaknuli dijalog o potencijalu bezdimnih proizvoda u smanjenju pušenja i pokazali da BAT može biti kredibilan i konstruktivan dionik u smanjenju pušenja”, izjavio je Hugo Tan, chief medical officer BAT-a.

Tomislav Sokol Foto: Konferencija 'Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska'

”18 posto svih smrti od nezaraznih bolesti se pripisuje pušenju. Broj pušača u EU sada je u prosjeku oko 25 posto, a u RH je to više od 30 posto. To je veliki problem koji trebamo adresirati. EU ima veliki prostor za djelovanje u ovoj temi. Imamo dvije direktive, o proizvodima i o trošarinama na nikotinske i duhanske proizvode, a Europska komisija je upravo krenula u njihovu reviziju. Tu postoji određena podjela među državama, najviše oko tretmana alternativnih proizvoda jer su neke zemlje jako negativne prema njima, dok ih neke vide kao tradicionalne proizvode koji mogu biti korisni. Pozicija grupacije EPP-a je da stav treba biti izbalansiran. Naime, alternativni proizvodi mogu biti korisni, kao manje štetna alternativa za one koji ne mogu ili ne žele prestati pušiti. No, isto tako trebamo biti maksimalno restriktivni u ponudi tih proizvoda prema mladima. Naime, oni ne smiju biti dostupni ni privlačni mladima i ne smiju biti ulazna točka u ovisnost, izjavio je Tomislav Sokol, hrvatski eurozastupnik.

Europski planovi, posljednji podaci, iskustva iz kliničke prakse te skorašnje uvođenje spomenutih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dio su tema o kojima su sudionici konferencije zaključno diskutirali i kroz panel diskusiju u kojoj je sudjelovala i dr. Irena Rojnić Palavra iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Zagreb.