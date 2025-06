Zagrepčani iznajmljuju garaže, a smještaj je izuzetno skup: 'Gužve se ne mogu izbjeći, ali nastojmo to minimizirati'

Glazbeni spektakl godine, a možda i desetljeća, sve se više bliži. Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu održava se 5. srpnja, odnosno za manje od tri tjedna, a organizatori su najavili događaj kakav još nitko nije vidio. Riječ je o iznimno teškom organizacijskom i logističkom izazovu, a osim samog Hipodroma, zakupljeni su i parkiralište s istočne strane Velesajma kao i cijeli Bundek. Cijeli Novi Zagreb i njegova šira okolica mogu očekivati neviđene gužve, a kako bi se posjetitelji lakše snašli, donosimo odgovore na najvažnija pitanje.

Koliko se posjetitelja očekuje?

Veliki koncert na jednom će mjestu okupiti više od pola milijuna ljudi. Angažirano će biti i između 2000 i 5000 zaštitara, oko 5000 konobara te nekoliko stotina liječnika, vatrogasaca i drugog osoblja.

Kako će posjetitelji doći do Hipodroma?

Budući da se radi o golemom događaju, posjetitelji će se prema Hipodromu početi kretati već od ranog jutra. Kako bi lakše došli do mjesta događaja, do kraja tjedna objavit će se posebna mobilna aplikacija na kojoj će biti važne informacije poput navigacije, privremene prometne regulacije te rasporeda i trasa javnog prijevoza. Sve eventualne promjene učitavat će se u aplikaciju u stvarnom vremenu, a postoji i "offline" modus, što znači da će navigacija funkcionirati i bez internetske veze. Budući da će dio posjetitelja dolaziti iz inozemstva, aplikacija će biti na hrvatskom i engleskom jeziku. – Apeliram na ljude, ako je to moguće, da dođu dan-dva ranije kako bi maksimalno smanjili pritisak na gradski promet. Gužve se ne mogu izbjeći, ali nastojmo to minimizirati – kaže za Večernji list Thompsonov menadžer Zdravko Barišić.

Koje će prometnice biti zatvorene?

To, nažalost, još nije poznato. U nadolazećim danima održat će se dodatni sastanci između organizatora, policije i nadležnih gradskih ustanova, nakon čega će biti objavljena privremena prometna regulacija u danima uoči te na sam dan koncerta.

Što je s parkiranjem?

Gdje naći mjesto za parkiranje za sve posjetitelje, još je jedna logistička muka koju nadležne službe, točnije Grad Zagreb, trebaju riješiti. Velik broj Zagrepčana odlučio je iskoristiti taj veliki nedostatak pa su na društvenim mrežama i oglasnicima odlučili iznajmiti vlastite garaže i parkirališna mjesta pred zgradama. Cijene se kreću od 30 do 60, pa i 100 eura za 24 sata, a trgovački centar Avenue Mall na dan koncerta prodavat će isključivo jednodnevne karte po cijeni od 80 eura. Neki su, međutim, odlučili pomoći posjetiteljima te su mjesta u svojim dvorištima i garažama na društvenim mrežama ponudili besplatno. Organizatori će, kažu, apelirati na trgovačke centre da podignu rampe te omoguće besplatno parkiranje na dan koncerta.

Kako osigurati smještaj?

Rezervacija hotela i apartmana "podivljala" je nedugo nakon najave koncerta poznatoga glazbenika u metropoli, no sve sobe još nisu rasprodane. One koje su preostale, međutim, izuzetno su skupe. Jeftiniji smještaj na večer koncerta može se pronaći za oko 200 eura, a prosječno noćenje u hotelima i apartmanima stoji između 400 i 600 eura za dvije osobe. Kuće i stanovi iznajmljuju se i debelo izvan granica Zagreba, primjerice u Sv. Ivanu Zelini.

Kako će izgledati ulazak na Hipodrom?

Kako nam je objasnio Thompsonov menadžer Barišić, na Bundeku i šljunčanom parkiralištu iza zgrade Ine uspostavit će se tzv. sterilne zone u koje će posjetitelji moći ulaziti od jutra. Ondje će se obavljati sigurnosni pregledi. – Tamo će biti i ugostiteljski objekti, a negdje od 15 sati moći će se ulaziti prema samom Hipodromu, imat ćemo 450 ulaza – kaže Barišić.

FOTO Pogledajte kako napreduje postavljanje pozornice za koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu

Kako je podijeljen prostor za posjetitelje?

Područje na samom konjskom trkalištu raspoređeno je u sektore u obliku tzv. riblje kosti. Duž cijelog Hipodroma prolazit će sigurnosni koridor koji će koristiti hitne službe i vatrogasci, a publika će biti podijeljena u sektore između kojih će biti čvrsta ograda. – Stampedo će biti nemoguć, te se ograde ne mogu srušiti. Svaki će sektor primiti između 20 i 30 tisuća ljudi – napominje Barišić.

Što će se moći jesti i piti, gdje na WC?

Nabavljeno je više od 2,5 milijuna bočica vode te dva milijuna boca piva. Šank će biti dugačak čak dva kilometara. Hrana – točnije, sendviči i proteinske pločice – prodavat će se u zatvorenim pakiranjima. Plaćanje će biti moguće samo karticama. Po cijelom prostoru razmješteno će biti više od 2000 zahoda te 500 pisoara.

Što ako nekom na koncertu pozli?

Na terenu će biti razmješteno između 50 i 80 timova hitne pomoći te vatrogasci i policija. Između svakog sektora smjestit će se jedna ekipa, pa će svatko od najbližeg medicinskog osoblja biti udaljen najviše 40 metara. Na Velesajmu će se uspostaviti mobilna bolnica, a zahvaljujući sigurnosnom koridoru, vozila hitne pomoći bez problema će moći doći do nje.

Hoće li biti problema s mobilnim signalom?

Budući da će se na jednoj lokaciji skupiti više od pola milijuna ljudi, može se očekivati da će biti teškoća, pa i značajnih. Telekom operatori za potrebe događaja postavit će dodatne bazne stanice kako bi signal bio bolji, no nemoguće je očekivati da će usluga biti besprijekorna. Organizatori su, pak, napomenuli kako surađuju sa svima te da vjeruju da će 4G mreža biti dostupna.

Što u slučaju pogoršanja vremena?

Budu li uvjeti takvi da se koncert ne može održati 5. srpnja, termin će se premjestiti na sljedeći dan ili sljedeći vikend. Padne li slabija kiša, prostor pjevača i benda će se natkriti. U svakom slučaju, zakonski rok za ponovno održavanje koncerta je dva tjedna.