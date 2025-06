Konačno otkriveno! Evo tko će s Thompsonom nastupiti na velikoj pozornici zagrebačkog Hipodroma

Uoči jednog od najiščekivanijih koncerata godine, onog Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, jedno od najvećih pitanja koja su visjela u zraku bilo je tko će stati uz pjevača na pozornici nakon razlaza s dugogodišnjim bendom. Misterij je sada riješen, a imena koja čine novu postavu potvrđuju da se sprema vrhunski glazbeni događaj. Naime, Thompson je okupio ekipu sastavljenu od nekih od najcjenjenijih instrumentalista u Hrvatskoj.

Okosnicu gitarskog zvuka činit će dvojica glazbenika s kojima je Thompson već ostvario uspješnu suradnju. Na električnoj gitari je Ivan Ivanković, koji s pjevačem nastupa još od 2013. godine, a paralelno gradi i zapaženu samostalnu karijeru na engleskom jeziku. Pridružuje mu se Ante Padovan, koji nije samo svirao gitaru, već je sudjelovao i kao autor i aranžer na Thompsonovom posljednjem albumu "Hodočasnik". Posebnu duhovnu notu i akustične dionice donijet će Petar Buljan, član poznatog duhovnog sastava Božja pobjeda, koji je nastao pod vodstvom don Damira Stojića.

Hrvoje Horvat poslušao je novi Thompsonov album: „Hodočasnik“ će biti najprodavaniji album ove godine kod nas. A i u djaspori.

Ritam sekcija povjerena je glazbenim profesionalcima čija imena predstavljaju jamstvo kvalitete. Za bubnjevima će sjediti Mario Klarić, jedan od najtraženijih hrvatskih bubnjara, poznat po suradnjama s brojnim regionalnim zvijezdama poput Massima, Luke Nižetića i Vladimira Kočiša Zeca, ali i po energičnim nastupima s popularnim Pink Floyd Tribute bendom. Bas gitaru preuzima Ante Jurinović, školovani basist s bogatim iskustvom u zahtjevnim glazbenim žanrovima poput jazz fusiona i funk/rocka.

Za klavijaturama će se naći čak dva Branimira, svaki sa svojom impresivnom karijerom. Prvi je Branimir Mihaljević, istaknuti producent i aranžer koji stoji iza nekih od najvećih hitova domaće scene, surađujući sa zvijezdama kao što su Oliver Dragojević, Mišo Kovač, Severina i Nina Badrić. Široj javnosti poznat je i kao autor uspješnih eurovizijskih pjesama "Lako je sve", "Crazy" i "Tick-Tock". Drugi je Branimir Jovanovac, bivši član rock grupe Opća opasnost i sin tamburaške legende Šime Jovanovca, koji donosi spoj rock iskustva i glazbene tradicije.

Podsjetimo, nakon što su svi hrvatski mediji prenijeli vijest da je bubnjar Ivan Bilić Ika napustio Marka Perkovića Thompsona i da više neće surađivati s njim, u medije je izašla informacija kako ga navodno napušta i ostatak benda - klavijaturist, gitarist i bas gitarist, a koji su Thompsona pratili dugi niz godina. Večernji list kontaktirao je pjevačeve suradnike - menadžera Zdravka Barišića i skladatelja i aranžera Branimira Mihaljevića. "Želimo obavijestiti naše čitatelje o tome da neće biti nikakvih problema na koncertu 5. srpnja koji će se održati na zagrebačkom Hipodromu", kazali smo Barišiću, a on nam je kratko odgovorio: - "Sve ćete na vrijeme čuti!"

Nakon njega, razgovarali smo i s Mihaljevićem, koji je bio jasan: "Svi mediji su prenijeli vijest od bubnjara s Facebooku da je napustio bend. Markovi fanovi jako dobro znaju da on na svakom novom albumu sastavi malo drugačiji bend. Taj bubnjar je svirao od "Ora et labora" turneju, a prije njega na njegovu mjestu bio je Damir Šomen pa tako dalje su se ljudi rotirali. S obzirom na to da je riječ o velikoj turneji, Marko je okupio bend ljudi koji je najbolji za njega. Neki od njih su iz postojećeg benda, a neki su s njim svirali i ranije, a neki su vrhunski profesionalci s kojima je želio svirati. Formirao je novi bend i on će za određeno vrijeme predstaviti taj bend svojoj publici. Oni već svi zajedno rade i uvježbavaju se za veliki koncert. Njega bend nije napustio, samo je bubnjar rekao da je njihova suradnja završila", rekao nam je Branimir Mihaljević.

"Dakle, nije istina da ga cijeli bend napušta - gitarist, bas gitarist i klavijaturist?", upitali smo ga ponovno, a on je koncizno odgovorio: "To nije istina, njega nitko nije napustio! Marko je sa svakim od njih obavio razgovor, a vidjet ćete da Ante Padovan surađuje s njim na svim novim snimkama", zaključio je.