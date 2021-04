Za spas potonulih mornara svaka je minuta važna

U vodama otoka Balija vodila se jučer prava drama kako bi se pronašla podmornica indonezijske ratne mornarice s 53 člana koja je u srijedu, tijekom vojne vježbe, nestala. U spašavanje mornara i podmornice uključili su se spasilački timovi iz više zemalja sa svojim brodovima, podmornicama, helikopterima, avionima, dronovima…

Naftna mrlja na površini

Dodatni problem predstavlja činjenica što podmornica, ako nije teže oštećena, brzo gubi kisik tako da je svaka minuta za spas posade od presudne važnosti. Prema procjenama, posada ima kisika za preživljavanje do subote ujutro.

– Glavni prioritet je sigurnost 53 člana posade, rekao je predsjednik Indonezije Joko Widodo govoreći o spasilačkim aktivnostima kod Balija. U međuvremenu se oglasila i indonezijska ratna mornarica koji su izvijestili kako istražuju je li podmornica ostala bez struje tijekom zarona tako da nije mogla izvesti protokol za izvanredne situacije nakon što se spustila na dubinu od 600 do 700 metara, što je više ispod granice preživljavanja.

Prema prvim informacijama, pojavio se strah kako je podmornica potonula u duboke vode što bi onemogućilo spašavanje članova posade. Poslije je zapovjednik indonezijske mornarice Yudo Morgono rekao kako je na dubini od 50 do 100 metara uočen objekt velike magnetske sile za koji se svi nadaju da je riječ o nestaloj podmornici. Prema riječima stručnjakinje u ministarstvu obrane Connie Rahakundini Bakrie posada bi još uvijek mogla biti živa ako podmornica nije potonula na veliku dubinu. Treba znati i kako more kod Balija na nekim mjestima doseže dubine i do 1500 metara.

– Ako je podmornica na dubini od 700 metara, preživljavanje bi bilo jako teško jer će podvodni tlak izazvati pukotine i napuknuća na čeličnom trupu, kazala je Rahakundini Bakrie. Nitko ne zna u kakvom je stanju nestala podmornica, ali se zna kako je na površini mora, na mjestu gdje je sumnja da je nestala podmornica, uočena naftna mrlja, tako da se sumnja i na određena oštećenja.

Zemlja raspolaže s pet podmornica

Nestala podmornica ima oznake KRI Nanggala-402. Njemačke je proizvodnje, teška 1395 tona i izgrađena je 1977. godine. Bila je i na dvogodišnjem remontu u Južnoj Koreji poslije čega je 2012. godine ponovno priključena floti indonezijske ratne mornarice. Za pogon koristi dizelske električne motore i može izdržati dubinu do 500 metara. Međutim, ako se spusti dublje, trup podmornice može pretrpjeti fatalne posljedice.

Kada je riječ o ratnoj mornarici, Indonezija je prije imala flotu od 12 podmornica koje su kupili od SSSR-a. Trenutačno indonezijska ratna mornarica ima samo pet podmornica među kojima su dvije podmornice koje su kupili od Njemačke te tri novija južnokorejska plovila.