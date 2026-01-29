Naši Portali
Brands & Trends konferencija Večernjeg lista postaje cjelogodišnja platforma
VL
Autor
Večernji.hr
29.01.2026.
u 14:38

Brands & Trends, jedna od vodećih marketinških konferencija, nastavlja se razvijati kao cjelogodišnja platforma koja okuplja crème de la crème domaće marketinške scene i kreira novi prostor za razmjenu znanja, umrežavanje i inspiraciju.

Relevantan sadržaj i mreža stručnjaka

Velika konferencija kojom, jednom godišnje u Zagrebu, umrežujemo globalne marketinške lidere i domaće stručnjake koji donose najnovije svjetske trendove, insighte i strategije iz svijeta marketinga, ostaje centralni dio Brands & Trends platforme. Sama platforma nastaje pak iz potrebe za dubljim relevantnim sadržajem koji u kontinuitetu nudi razumijevanje brendova i trendova, ali i šireg marketinškog konteksta.

Cilj ostaje isti. Okupljamo i povezujemo marketinške profesionalce koji u različitim formatima analiziraju trendove, kampanje i brendove, dijele svoja mišljenja i analiziraju aktualna zbivanja te otkrivaju što to brendove čini uspješnima. Kreativcima nikada dosta inspiracije i zato, uz to što educira i informira, želimo da naš sadržaj nadahnjuje profesionalce i entuzijaste.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Must Reads

Must Reads naziv je novog formata Brands & Trends platforme, a objedinjuje stručne članke koje pripremamo s vrhunskim marketingašima i komunikacijskim stručnjacima. Stay tuned jer donosimo analize, osvrte, case studyje i intervjue s profesionalcima iz industrije koji oblikuju suvremene brendove i tržišne trendove.

Radionice

Uvođenjem kvartalnih radionica u suradnji s vodećim ekspertima, Brands & Trends jača i u offline dimenziji. S fokusom na aktualne trendove, konkretne vještine i primjenjive alate, radionice su praktičan i edukativan format namijenjen profesionalcima iz industrije koji žele učiti uz najbolje od najboljih.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Pozivamo vas da nam se uskoro pridružite na događanjima, uključite se u inspirativne razgovore i dijeljenje znanja te budete dio Brands & Trends zajednice Večernjeg lista.

Što nas čeka u 2026.?

50+ stručnih članaka, osvrta, analiza, intervjua…

3x Brands & Trends radionice

1x velika godišnja konferencija
