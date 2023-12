Za požeškog HDZ-ovca zatražen istražni zatvor, zaposlenik Zavoda: 'Dužan mi je 10.000 eura'

Za požeškog HDZ-ovog ravnatelja Zavoda za socijalnu skrb Vjekoslava Potočanca, koji je jučer priveden zbog obiteljskog nasilja, Državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor, prenose 24sata. To je učinilo na temelju toga što smatraju da postoji opasnost utjecaja na svjedoke, o čemu će se više saznati u subotu, a Ministarstvo je u međuvremenu potvrdilo njegovu smjenu u Zavodu.

Policija je, podsjetimo, potvrdila kako je razlog privođenja bila sumnja u nasilje u obitelji, i to nakon što su mediji pisali kako ga je supruga prijavila nakon što ga je htjela ostaviti te uzeti djecu sa sobom.

''Povodom brojnih medijskih upita Policijska uprava požeško-slavonska potvrđuje da su policijski službenici dovršili kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim hrvatskim državljaninom s područja Velike zbog sumnje da je počinio kaznena djela „Nasilje u obitelji“ i "Povreda djetetovih prava". Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava protiv njega se podnosi nadležnom državnom odvjetništvu'', objavili su ranije, ne navodeći identitet.

Inače, ranije je za 24sata Zlatko Sliško ispričao kako je Potočancu, svom šefu u Zavodu, posudio oko 6.000 kuna.

- Sve je drskiji bio, sve je više tražio, ponašao se koda sam ja njemu dužan. Sada mi je dužan oko 10.000 eura. Najgore je kad se daje poruka da moram šutjeti, da je to privatna stvar, to nije privatna stvar. Pravno ja nisam odgovoran za to ali ja to ne mogu podnijeti, takav sam čovjek. On nije rekao hvala niti njemu niti meni. Znao je da je dužan i sve je više tražio - objasnio je, te pokazao i papir koji to potvrđuje.

