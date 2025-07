Stižu nove oluje: Tri hrvatske regije na udaru, moguće obilne oborine, grmljavina, iznenadno jačanje vjetra...

Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasti meteoalarm za riječko, splitsko i dubrovačko područje zbog potencijalno opasnih vremenskih uvjeta. U fokusu su snažne grmljavinske oluje i jak vjetar. U predjelu Rijeke, posebno uz zapadnu obalu Istre, očekuje se iznenadno jačanje vjetra, s udarima koji mogu prelaziti 65 km/h. U tim krajevima moguće su i obilnije oborine praćene grmljavinom.

VIDEO Jako nevrijeme pogodilo Split, auti stoje na cesti, ne može se voziti: 'Ja ovo u životu nisam vidjela'

"Mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Naglo će zapuhati olujan vjetar, osobito uz zapadnu obalu Istre. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 75 %. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", objavio je DHMZ.

Meteorolog DHMZ-a Izidor Pelajić podijelio je na Facebooku animaciju trenutnog stanja oblaka i oborina, a IstraMet javlja da se u 20:45 h javila pijavica i kod Rovinja.

Sutra nas čeka prilično promjenjivo vrijeme. Povremena kiša i pljuskovi mogući su diljem zemlje, a uz obalu, osobito ujutro, mogu se javiti jače grmljavinske nestabilnosti i kratkotrajni olujni udari vjetra. Tijekom poslijepodneva na Jadranu će biti više sunca, dok će u unutrašnjosti i dalje prevladavati promjenjiva naoblaka.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a uz obalu bura. Jutarnje temperature između 12 i 15 °C, na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviše dnevne vrijednosti očekuju se od 18 do 23 °C, a uz more do 28 °C. Ukratko – i kišobran i sunčane naočale mogli bi vam sutra zatrebati.