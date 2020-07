Za istraživanje betona dobili 8,5 milijuna kuna

Požeška tvrtka Presoflex gradnja dobila je bespovratnu potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj za svoj 22 milijuna kuna vrijedan projekt “Istraživanje i razvoj samozbijajućeg betona i betona za 3D printer s dodatkom biopepela”. Riječ je o jednom od 23 projektna prijedloga za koje je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat protekli tjedan dodijelio odluke o financiranju u sklopu poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) – faza II”.

Zbrinjavanje biopepela

Unutar samog poziva poduzetnicima će biti dodijeljeno ukupno 989,5 milijuna kuna, a sredstva su namijenjena razvoju novih proizvoda, usluga, tehnologija ili poslovnih procesa te povećanju privatnih ulaganja u segment istraživanja i razvoja.

Ukupna vrijednost projekta Presoflex gradnje je 22 milijuna kuna, dok je iznos bespovratne potpore 8,5 milijuna kuna. Prema riječima direktora te požeške tvrtke Ine Galića, problem zbrinjavanja biopepela prisutan je na europskoj razini. Riječ je o pepelu dobivenom iz kogeneracija, bioplinskih postrojenja, suhe mase iz bioloških pročistača.

– Sam pepeo je ekološki prihvatljiv i on pospješuje kvalitetu betona, zato što se radi o sitnim česticama. U građevini se to naziva tuf, dobiva se iz drobljenog kamena i traži jako puno prerade i mehanizacije, a dosta ga se koristi u betonu. Što se pak tiče 3D printanja, tu se radi o printanju konstrukcija elemenata u građevinarstvu, a 3D printer iziskuje ultrarijetki beton s jako puno tih sitnih čestica. Jedno s drugim to predstavlja spoj ekološke i ekonomske komponente, jer proizvođači pepela inače plaćaju jako puno sredstava za njegovo zbinjavanje – pojasnio je Galić.

Tvrtka Presoflex gradnja d.o.o. uložit će dobivena sredstva u istraživanje i razvoj betona s dodatkom biopepela za samozbijajući beton te 3D printer betona. Samozbijajući beton s biopepelom i beton s biopepelom za 3D printer predstavljaju znatno poboljšanje u tehničkim specifikacijama i komponentama te u korisničkoj i ekološkoj prihvatljivosti u odnosu na postojeća rješenja. Projekt će trajati 39 mjeseci, a provodit će se u suradnji s Građevinskim i Arhitektonskim fakultetom iz Osijeka.

Podizanje konkurentnosti

Ministar Darko Horvat prilikom dodjela odluka o financiranju rekao je kako početak ovih projekata predstavlja novi val investicija koje su u trenutačnim okolnostima prijeko potrebne kako bismo se što prije vratili na stope gospodarskog rasta i oporavka.

– To je ujedno nastavak naših kontinuiranih napora za podizanje inovativnosti i konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva ulaganjem u znanost, nove tehnologije i inovacije. Gotovo svi projekti koje smo do danas sufinancirali predstavljaju suradnju znanosti i gospodarstva, a upravo takva suradnja i komercijalizacija znanstvenih rezultata podignut će Hrvatsku na međunarodnoj ljestvici konkurentnosti – naglasio je ministar Horvat.