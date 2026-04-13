OPTUŽNICA USKOKA

Krijumčarili duhan iz BiH i zaradili više od 180 tisuća eura

Rijeka: Privođenje osumnjičenih na ispitivanje u USKOK
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
13.04.2026.
u 10:37

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) podigao je optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana zbog nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestili su iz te institucije.

Prema optužnici, prvooptuženi je organizirao skupinu koja je od kolovoza 2023. do veljače 2024. krijumčarila velike količine cigareta i duhana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te ih prodavala na ilegalnom tržištu. Okrivljenici su, kako se navodi, prevezli najmanje 1.175 kilograma duhana i više od 173 tisuće cigareta, ostvarivši protupravnu dobit od oko 161 tisuću eura.

U drugom kraku slučaja, jedan od optuženih tereti se da je s još dvojicom suradnika organizirao dodatnu nabavu i distribuciju duhanskih proizvoda na području Hrvatske, čime su ostvarili još oko 24 tisuće eura nezakonite koristi. 

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 7. kolovoza 2023. do 6. veljače 2024., na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije, povezao u zajedničko djelovanje II. do V. okr. s točno određenim ulogama i zaduženjima u okviru zločinačkog udruženja uspostavljenog s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi nezakonitom nabavom i prijevozom velikih količina različitih vrsta cigareta i duhana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku gdje je isto prodano na ilegalnom tržištu. 

Radi realizacije opisanog plana I. okr. je od III. i V. okr. naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te dogovarao s II. do V. okr. prijevoz i isporuku kao i lokacije preuzimanja te robe. 

Nadalje, II. do V. okr. su, prema uputama I. okr., vozilima dovozili krijumčarene duhanske proizvode na unaprijed dogovorene lokacije, nakon čega su u pratnji I. okr., koji je kao prethodnica osiguravao izbjegavanje eventualnih policijskih patrola, dovozili krijumčarenu robu sve do skrovitih tajnih lokacija. I. okr. je zatim organizirao daljnju prodaju tako pribavljenih cigareta i duhana većem broju kupaca.

Na opisani su način članovi zločinačkog udruženja kupili, uvezli te radi daljnje prodaje prevezli najmanje 1.175,00 kilograma duhana i 173.250 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 161.659,22 eura.

Optužnicom se također II. okr. tereti da je u razdoblju od 10. studenog 2023. do 14. veljače 2024., na širem području Hrvatske, povezao u zajedničko djelovanje III. i VI. okr. s ciljem stjecanja nepripadne materijalne koristi nezakonitom nabavom i prijevozom velikih količina različitih vrsta cigareta i duhana iz Zagreba i Osijeka te konačno njihovom prodajom na ilegalnom tržištu. Tako je II. okr. od III. i VI. okr. naručivao veće količine duhanskih proizvoda bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske koje su oni zatim, slijedom uputa II. okr., dopremali na unaprijed dogovorene lokacije, gdje ih je II. okr. preuzimao radi daljnje prodaje.

Na opisani način okrivljenici su kupili, preuzeli i radi daljnje prodaje prevezli najmanje 100,00 kilograma duhana i 100.000 komada cigareta čime su ostvarili i međusobno podijelili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 24.470,00 eura. 

