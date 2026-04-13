ZAHVALIO I ORBANU

Vučić čestitao Magyaru: Evo što mu je poručio

Beograd: Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban održali konferenciju za medije
Milos Tesic
VL
Autor
Večernji.hr
13.04.2026.
u 10:52

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Peteru Magyaru na pobjedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, poručivši kako očekuje nastavak jačanja odnosa između dviju država.

U objavi na društvenoj mreži X istaknuo je važnost međudržavne suradnje. "Čestitam Peteru Magyaru na izbornoj pobjedi. Uvjeren sam da će snažna suradnja između Mađarske i Srbije nastaviti rasti", napisao je Vučić.

U poruci se osvrnuo i na dosadašnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, kojem je zahvalio na doprinosu odnosima dviju zemalja. "Zahvalan sam i Viktoru Orbanu što je pomogao uspostaviti takve odnose", naveo je. Unatoč čestitki, stručnjaci smatraju da je poraz Orbana na izborima nepogodan za položaj Vučića u Europi, budući da mu je Orban dugo bio brana od političkih pritisaka iz Bruxellesa.

