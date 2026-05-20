PLINSKI MEGAPROJEKT NA ČEKANJU

Xi dočekao Putina s topovima i čajem, ali mu nije dao ono što najviše želi: Kina zadala bolan udarac Rusiji

Russian President Vladimir Putin visits China
Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS
Laura Bonetti/Hina
20.05.2026.
u 15:33

Xi Jinping i Vladimir Putin na samitu u Pekingu potvrdili su jačanje strateških odnosa između dviju zemalja, uz niz simboličnih i diplomatskih poruka o “neviđenoj razini suradnje”. Ipak, unatoč svečanoj atmosferi i potpisivanju brojnih sporazuma, nije došlo do konkretnog napretka u dugogodišnjim pregovorima o novom plinovodu prema Kini, uključujući projekt “Snaga Sibira 2”

Kineski i ruski čelnici pohvalili su u srijedu napredak u svojim strateškim vezama na samitu u Pekingu, no unatoč toploj atmosferi pregovori nisu izgledali kao da nagovještavaju proboj u plinskom sporazumu o kojemu se pregovara više od desetljeća. Predsjednik Xi Jinping dočekao je predsjednika Vladimira Putina počasnom stražom i topovskim pozdravom ispred Velike dvorane naroda, dok su djeca mahala kineskim i ruskim zastavama. Uz formalne pregovore, dvojica čelnika trebali bi dan okončati intimnim susretom uz čaj.

S obzirom na to da je uslijedio neposredno nakon posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa kineskoj prijestolnici, samit kineskog i ruskog čelnika pomno je praćen. Xi je rekao da bi se dvije zemlje trebale usredotočiti na dugoročnu strategiju i promicati "pravedniji i razumniji" sustav globalnog upravljanja, prema kineskoj državnoj agenciji Xinhua. "Kinesko-ruski odnosi dostigli su ovu razinu jer smo uspjeli produbiti međusobno političko povjerenje i stratešku suradnju", rekao je Xi na početku sastanka s Putinom.

Putin je nakon pregovora rekao da su rusko-kineski odnosi "dostigli uistinu neviđenu razinu i nastavljaju se razvijati". Ruski čelnik rekao je da dvije zemlje aktivno surađuju u energetici i da njegova zemlja ostaje pouzdan dobavljač energije u vrijeme nemira na Bliskom istoku. Putin je također pozvao Xija u posjet Rusiji iduće godine. Moskva je uoči posjeta signalizirala da traži daljnje energetske sporazume s Kinom, najvećim kupcem ruske nafte, uključujući plinovodne isporuke i pomorski prijevoz. Tijekom Putinovog posljednjeg posjeta u rujnu 2025., ruski plinski div Gazprom priopćio je da su obje strane dogovorile nastavak rada na drugom plinovodu, Snazi Sibira 2.

Planirani sustav dug 2 600 kilometara trebao bi godišnje prenositi 50 milijardi kubičnih metara plina u Kinu putem Mongolije iz arktičkih plinskih polja poluotoka Jamala, nadopunjujući postojeći plinovod Snaga Sibira 1. Kina je javno vrlo malo govorila o projektu, a iako je Xi u srijedu rekao da bi suradnja u energetici i povezivanju resursa trebala biti "kamen temeljac" kinesko-ruskih odnosa, nije spomenuo plinovod. Ključna pitanja poput cijene plina ostaju neriješena, a analitičari očekuju da bi pregovori mogli trajati godinama. Kremlj je rekao da su obje strane postigle "opće razumijevanje o parametrima" projekta, iako nisu dogovoreni nikakvi detalji ni jasan vremenski okvir.

Kremlj je postavio "ozbiljna očekivanja" od Putinovog posjeta, koji uključuje i svečanu gozbu popraćenu čajem na kojemu će dvojica čelnika u neformalnom okruženju razgovarati o ključnim međunarodnim pitanjima. Xi je poznat po tome što goste ugošćuje uz čaj, no okruženje i način takvih susreta mogu se tumačiti kao signal kineskog čelnika o tome koliko cijeni gosta. Kada je Xi ugostio Putina na pregovorima u svibnju 2024., dvojica su skinuli kravate dok su razgovarali uz čaj na otvorenom u Zhongnanhaju, nekadašnjem carskom vrtu koji danas ugošćuje urede vladajuće Komunističke partije i vlade. Nasuprot tome, Trumpova šetnja tajnim vrtom i čaj s Xijem u istom kompleksu, kao i obilazak Hrama neba prošlog tjedna, djelovali su više inscenirano.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u srijedu da nema smisla uspoređivati ceremonije za posjete Putina i Trumpa u Kini te da bi se ljudi trebali usredotočiti na sadržaj. Dok su Xi i Putin počinjali sastanak, kinesko ministarstvo trgovine potvrdilo je kupnju 200 Boeingovih zrakoplova koju je najavio Washington nakon samita Trumpa i Xija, pokazujući Kininu želju da stabilizira gospodarske i trgovinske veze s SAD-om neovisno o obvezama prema Rusiji. Peking će također tražiti produljenje trgovinskog primirja s SAD-om i zalagati se za recipročno smanjenje carina na robu vrijednu 30 milijardi dolara ili više sa svake strane, reklo je ministarstvo.

Takozvano partnerstvo "bez ograničenja" između Kine i Rusije ojačalo je otkako je Zapad uveo sankcije kako bi kaznio Rusiju zbog rata u Ukrajini. Xi i Putin prisustvovali su potpisivanju 20 sporazuma o suradnji, a očekuje se potpisivanje oko još 20, prema informacijama Kremlja. Obje strane zajednički su potpisale izjavu o jačanju sveobuhvatne strateške koordinacije i deklaraciju koja zagovara multipolarnost u svjetskom poretku. "Globalni program mira i razvoja suočava se s novim rizicima i izazovima, s opasnošću razdvajanja međunarodne zajednice i povratka 'zakonu džungle'", navodi se u zajedničkoj deklaraciji, prema informacijama Kremlja.

Simbolika iza svake zajedničke izjave i sporazuma sama po sebi bit će značajna bez obzira na sadržaj, rekla je Patricia Kim, stručnjakinja za vanjsku politiku u washingtonskoj instituciji Brookings. "To bi ojačalo poruku da kinesko-rusko partnerstvo ostaje snažno, institucionalizirano i koordinirano u širokom rasponu strateških pitanja", dodala je. Putin, kojega je Xi nazvao "dragim prijateljem", a kineski ga čelnik zauzvrat oslovljava "starim prijateljem", dolazi u trenutku kada se bilateralna trgovina oporavlja nakon pada prošle godine.

Rusija Kina Xi Jingping Vladimir Putin

Komentara 5

ZV
zvonimirkraljic98
15:45 20.05.2026.

Odakle vam, poštovani, krive informacije?

PA
pasodoble12
13:03 20.05.2026.

Hoćete reći da Ruje nemaju kome prodati plin? Uh znači opet su "gotovi".

ZA
Zagi3891
16:00 20.05.2026.

Kakav glup naslov dosljedan Večernjeg lista.Navlakuša

