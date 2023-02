Wolt: Naknade su smanjene za tek 2 centa, a lošim agregatorima otkazujemo

Platforma Wolt koja u nas djeluje kroz tvrtku Wolt Zagreb d.o.o. obratila se javnosti povodom nedavnog prosvjeda korisnika te platforme i na razgovore s njima. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Wolt Zagreb d.o.o., tvrtka koja stoji iza vodeće digitalne aplikacije za dostavu u Hrvatskoj, ovim putem želi se osvrnuti na protest dijela Wolt partner dostavljača koji se održao u utorak, 14. veljače te na informacije koje su posljedično objavljene u medijima.

Prije svega, želimo spomenuti kako je protest prošao mirno i kako su partneri dostavljači bili vrlo ugodni u

komunikaciji, na čemu smo ih zahvalni. Dogovoren je i početak dijaloga između Wolta, predstavnika

inicijative partner dostavljača te njihovih poslodavaca, odnosno partner firmi. Do sada smo imali već

nekoliko sastanaka sa sindikatom i imamo pozitivna iskustva u komunikaciji s njima te očekujemo da će

se to nastaviti i dalje.

Razumijemo frustraciju partnera dostavljača uslijed promjene zakona, pošto on značajno mijenja način na

koji su do sada radili. Općenito, fleksibilan rad kakav nudimo mi i druge platforme može ponuditi vrijednu

alternativu na tržištu rada i omogućiti ljudima dodatnu zaradu na temelju vlastitih potreba i rasporeda. To

su u brojnim anketama potvrdili i naši partner dostavljači, ističući fleksibilnost kao najvažniji čimbenik pri

odabiru ove vrste posla. Iz anketa je vidljivo i kako je većina naših partnera dostavljača zadovoljna

uvjetima,na što ukazuje i činjenica da je tijekom prosvjeda većina radila, dok je pred naš ured došla

manjina koja ne predstavlja sve dostavljače Wolta. Nadalje, partneri dostavljači nisu naši izravni

zaposlenici, već su zaposleni preko firma posrednika s kojima mi surađujemo i koje također u ovim novim

okolnostima naporno rade kako bi im pružile podršku i sve informacije o promjenama koje se događaju.

No, kako će biti reguliran rad platforme u konačnici ne ovisi o platformama poput naše.

Nažalost, u sklopu nedavnih događanja pojavilo se i mnogo nepotpunih, odnosno netočnih informacija, na koje se ovim putem želimo referirati.

U nekoliko navrata je isticano da su nakon konverzije valute smanjene naknade za rad, čime su natjednoj razini dostavljači uskraćeni za minimalno 10% od dosadašnje zarade. Ovdje nam nije jasno kakose došlo do računice od 10% -, ali radi se o svega dva centa smanjenja za plaćanje po dostavi, što ne iznosi niti 1%. Kada bi preračunali ovaj iznos u kune, korigiran je samo jedan prag bonusa za 24,00 HRK (3.19 €) manje, odnosno s 400,00 HRK (53.09 €) na 376,00 HRK(49.90 €), dok smo za ostale pragove povećali bonuse, što nigdje nije spomenuto. Sami pragovi zadostizanje bonusa nisu se mijenjali, te je bonus dodatna zarada za one koji odrade najviše dostava.Spomenuto je kako su plaćete kako hrvatske partner dostavljače istiskuju stranidržavljani. Naši partner dostavljači sami odlučuju koliko i kada će raditi te samim time nemaju fiksnuplaću, već ona ovisi o mnogim faktorima. Najvažniji je naravno broj sati provedenih u dostavi, ali osnovnanaknada često se povećava tijekom veće potražnje ili lošijih vremenskih uvjeta, što je naša uobičajenapraksa. Gledajući u postocima, tijekom tekućeg mjeseca, povećana naknada aktivna je od 20-30%, aponekad i do 50% ukupnog vremena, što je osobito vidljivoTvrtke posrednici, popularno nazvane "agregatorima" također su navedene kao jedan od problema u vidučeste neisplate doprinosa. Prije svega, naglašavamo kako su nam partneri dostavljači iznimno važni ikako bez njih naše poslovanje nije moguće. I zato redovito provjeravamo poslovanje svih partner firmi,tražimo više vrsta dokumenata i potvrda te raskidamo ugovore s partner firmama koje ne poslujukorektno. To smo do sada napravili mnogo puta jer nam je važno s kim radimo. Ovim putem otvorenoapeliramoda nam pravovremeno prijave svaku nepravilnost koju su primijetili uradnom odnosu s tvrtkom posrednikom.Dodatno, Wolt je u jednom periodu napravio inicijativu u kojoj je besplatno educirao sve dostavljače kakootvoriti vlastiti obrt te smo nudili savjete i pomoć oko cijele procedure. Poziv je poslan svim aktivnimpartnerima dostavljačima u Hrvatskoj, ada je zainteresirana zaotvaranje vlastitog obrta.Partneri dostavljači nekoliko puta su putem medija izrazili želju za razgovorom te naveli da smo pristali nadijalog tek kada su krenuli prosvjedi. Mi smo kao tvrtka oduvijek bili transparentni i otvoreni za dijaloge tesmo partner dostavljače još u siječnju u nekoliko navrata pozivali na razgovor, međutim. Naravno, to ništa ne mijenja i dalje smo otvoreni za sve prijedloge i zahtjeve koje imaju i to se neće promijeniti.

Partneri dostavljači su posebnu pažnju skrenuli i na strane partner dostavljače, za koje navode da neznaju engleski i prometna pravila te ih potiču da se zauzmu za svoja prava. Ono s čime se mi susrećemoje kontinuiran rast poslovanja, a kako bi održali kvalitetu i osigurali da svi naši korisnici budu zadovoljniuslugom, potreban nam je i kontinuiran rast broja partnera dostavljača, koji može odgovoriti na sve većupotražnju. Nažalost, s godinama primjećujemo sve manje prijava za obavljanje dostava na našoj platformijer se općenito veliki broj poslovnih sektora u cijeloj državi susreće s istim problemom -. Naše tvrtke posrednici, odnosno “agregatori” pitale su nas mogu li otvoriti svoje oglase zaposao za strane državljane kako bi mogli osigurati dovoljan broj ljudi na što smo pristali jer ne pravimorazliku između partnera dostavljača, ne prikupljamo podatke o tome odakle su, naša platforma jeotvorena za sve i svi su jednako plaćeni. Samim time, mi ni na koji način ne profitiramo od zapošljavanjastranih radnika. Važno je napomenuti dai da sve partner firme s kojimaposlujemo brinu o svojim radnicima i za sada nismo dobili ni jednu pritužbu od strane stranih radnika nauvjete života ili bilo što drugo. Ako do toga dođe, kao što smo već i nekoliko puta spomenuli - dolazi doprekida poslovne suradnje. Želimo raditi isključivo s partner firmama koje zaista brinu o svojim ljudima.Ovim putem pozdravljamo i inicijativu ministarstva da se zakonski uredi rad platformi u Hrvatskoj, čime ćeHrvatska biti prva zemlja u EU koja u svom radnom pravu ima zakonsku regulativu rada putem platformi.Uvijek smo otvoreni za suradnju sa svim državnim tijelima, što smo i pokazali kroz godine poslovanja uHrvatskoj, a zagovarat ćemo i interese i prava partnera dostavljača, naše neizostavne karike uposlovanju.