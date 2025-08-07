Inicijalni uspjeh rezultirao je otvaranjem nove runde Koykan obveznica

Nakon što je uspješno prikupio ukupno 3 milijuna eura kapitala kroz prethodne runde investicija, Koykan je najavio novu rundu ulaganja do 1 milijuna eura. Ovaj potez dolazi kao odgovor na snažan interes privatnih ulagača, a cilja dodatno ubrzati širenje tvrtke na srednjoeuropskim tržištima. Uz već otvorenih šest restorana, četiri nova u fazi izgradnje (Minhen, Prag II, Bratislava II i Zagreb III), Koykan je u međuvremenu potpisao i nove lokacije te intenzivno radi na daljnjoj ekspanziji u Bavarskoj i na otvaranju svog prvog restorana u Austriji.

Obveznice s fiksnim prinosom od 8% godišnje

Uvjeti ulaganja u obveznice ostaju jednaki kao i u prethodnoj rundi:

Fiksni godišnji prinos od 8%

Isplata kamata 2x godišnje

Minimalni iznos ulaganja 1.000 EUR

Rok dospijeća od 3 godine

Mogućnost ulaganja putem konvertibilne obveznice za iznose od 50.000 EUR naviše, uz moguću konverziju u suvlasnički udio u budućnosti

U proteklim rundama više od 20 ulagača odlučilo se za konvertibilni oblik ulaganja, uglavnom s iznosima iznad 50.000 eura, uključujući i nekoliko ulaganja pojedinačne vrijednosti od 150.000 eura. Obzirom na već iskazane interese, očekuje se da će i u ovoj rundi takav oblik ulaganja biti posebno zanimljiv većim ulagačima.

Promjena fokusa investicijske strategije

Sljedeća runda investicije prvotno je bila zamišljena kao dio pregovora sa strateškim institucionalnim partnerima. Međutim, zbog snažnog odaziva privatnih ulagača i učinkovitosti instrumenta obveznica, Koykan je odlučio dati prednost širem krugu malih i srednjih ulagača.

Foto: Koykan

Cilj je povećati broj suvlasnika kroz konvertibilne obveznice i time ojačati pregovaračku poziciju uoči planirane equity investicijske runde, čije se zatvaranje očekuje krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

Gotovo pola izdanja već ima predbilježbe

Prethodna runda zatvorena je u roku kraćem od tri mjeseca, što predstavlja značajan uspjeh za novootvoreno tržište korporativnih obveznica u Hrvatskoj. Za aktualnu Koykan rundu već je predbilježeno oko 400.000 eura, što znači da je investitorima još uvijek dostupno nešto manje od 600 tisuća eura.

U trenutku kada inflacija u Hrvatskoj premašuje 4%, a kamatne stope na štednju ostaju niske, obveznice s fiksnim prinosom predstavljaju alternativu koja nudi očuvanje realne vrijednosti novca.

Ključne informacije i uvjeti ulaganja

Kod ulaganja u financijske instrumente investitori trebaju biti upoznati s rizicima ulaganja. Svi uvjeti ulaganja, dodatne analize i objašnjenja, kao i informacije o konvertibilnim obveznicama i pregled potencijalnih rizika, dostupni su na službenim Koykan web stranicama.