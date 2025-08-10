Naši Portali
'KO SMETA?'

Naša voditeljica skinula se u badić i pokazala kako uživa nakon velike promjene

10.08.2025.
u 19:30

Na fotografiji Tatjana pozira u kristalno čistom, tirkiznom moru, odjevena u elegantni crni bikini koji savršeno ističe njezinu liniju. Ljetni look upotpunila je velikim sunčanim naočalama i šarenim turbanom koji joj je dao dozu glamura

Naša poznata voditeljica Tatjana Jurić (43) trenutno uživa na zasluženom odmoru, a svoje pratitelje na Instagramu redovito oduševljava prizorima s jadranske obale. Najnovijom objavom ponovno je mamila uzdahe, pozirajući u moru i pokazavši zavidnu figuru. Uz fotografiju je ostavila i kratku, ali znakovitu poruku: "Ko smeta?!".

Na fotografiji Tatjana pozira u kristalno čistom, tirkiznom moru, odjevena u elegantni crni bikini koji savršeno ističe njezinu liniju. Ljetni look upotpunila je velikim sunčanim naočalama i šarenim turbanom koji joj je dao dozu glamura. Njezin osmijeh i opušteno držanje jasno govore da maksimalno koristi slobodne dane. A sloboda joj je, čini se, itekako trebala. Naime, voditeljica je uzela prvi dulji neplaćeni godišnji odmor u gotovo 25 godina karijere. Kako je sama nedavno otkrila, ne radi se o prezasićenju ili zdravstvenim problemima, već o svjesnoj odluci da malo "stane na loptu" i posveti se sebi. Pauza od radijskog etera potrajat će sve do početka listopada, a sudeći po objavama, Tatjana to vrijeme koristi na najbolji mogući način – upijajući sunce i ljepote naše obale.

Njezini vjerni pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Ubrzo nakon objave, ispod fotografije su se zaredali brojni komplimenti. "Prelijepa blistaš", "Lijepa i zgodna", "Predivna sexy", samo su neki od komentara kojima su je obasuli. Jedan pratitelj otišao je i korak dalje, poručivši joj da ima sve predispozicije za buduću predsjednicu Hrvatske, na što je dodao: "ali kako bi to ti znala reći: što mi je to trebalo". Fanovi su joj poručili da uživa u ljepotama prirode i čini sve što je čini sretnom. Iako Tatjana nije otkrila točnu lokaciju na kojoj odmara, idilični prizori uvale s borovom šumom i brodicama snažno podsjećaju na Dalmaciju, gdje voditeljica ima i obiteljsku kuću čijoj se renovaciji nedavno posvetila.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali
Tatjana Jurić jedna je od najuspješnijih i najomiljenijih domaćih voditeljica. Karijeru je započela kao model, a zatim je prešla na televiziju gdje je vodila brojne popularne emisije poput "Exploziva" i "Hrvatskog Top Modela". Publika je pamti i po sudjelovanju u showu "Ples sa zvijezdama", a njezin glas već godinama uveseljava slušatelje bravo! radija.

Dok puni baterije za povratak u eter, Tatjana uživa i u privatnom životu. Prošle je godine otkrila da je već godinu i pol u sretnoj vezi s komunikacijskim stručnjakom i ekonomistom, no tu stranu života, zbog prošlih iskustava, nastoji zadržati za sebe.

Richard Gere uputio posebnu poruku Šibeniku i Hrvatskoj
Ključne riječi
showbiz radio bravo! Tatjana Jurić

