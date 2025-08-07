Svi žele investirati u zlato: Auro Domus otvorio čak pet novih poslovnica u Hrvatskoj

Auro Domus, vodeća hrvatska tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima, ostvarila je važan iskorak u poslovanju otvaranjem Bank of Gold poslovnica na pet novih lokacija u Hrvatskoj. Uz to, Auro Domus grupa se može pohvaliti širenjem poslovanja na bugarsko tržište i otvaranjem prvog Gold Point centra investicijskog zlata u Plovdivu, čime su bugarskim građanima po prvi put dostupne profesionalne i sigurne usluge koje Auro Domus već godinama uspješno nudi na tržištima Hrvatske i Slovenije.

Bank of Gold – specijalizirane poslovnice za investicijsko zlato

Zlato je posljednjih nekoliko godina sve popularnija investicija u Hrvata, zbog čega je Auro Domus grupa nastavila sa širenjem mreže poslovnica diljem zemlje. U protekla dva tjedna otvoreno je čak pet novih Bank of Gold poslovnica. Riječ je o lancu poslovnica specijaliziranih za trgovinu plemenitim metalima u kojima klijenti mogu kupiti i prodati investicijsko zlato i srebro te dogovoriti besplatno savjetovanje o ulaganju u plemenite metale .

Foto: Auro Domus

''Povećana potražnja za zlatom u Hrvatskoj otvara prostor za daljnji rast i širenje. Auro Domus grupa je prošle godine u svoju mrežu uključila poslovanje lanca Exclusive Change. U tijeku je prenamjena tih prostora u ekskluzivne poslovnice Bank of Gold, koje nude višu razinu usluge klijentima. Posljednja od pet novouređenih Bank of Gold poslovnica otvorena je u Osijeku, 1. kolovoza, čime je Auro Domus grupa obuhvatila četiri ključne regije: Sjevernu, Južnu, Istočnu i Središnju Hrvatsku. Također, nastavljamo digitalizirati usluge i educirati tržište kako bismo zlato učinili još dostupnijim široj populaciji,'' rekao je Davor Žic, direktor marketinga i razvoja u Auro Domusu.

Velik izbor investicijskog zlata

Poslovnice Bank of Gold smještene su u trgovačkim centrima na frekventnim lokacijama, a osmišljene su s ciljem da se ulaganje u plemenite metale učini pristupačnim za što veći broj građana. Idealan su izbor za klijente koji žele brzu, ali profesionalnu uslugu, bez prethodne najave ili zakazivanja termina, bilo da kupuju zlato kao oblik ulaganja ili za poklon.

Foto: Auro Domus

Ekskluzivna ponuda obuhvaća širok raspon investicijskih proizvoda u apoenima od 1 grama do 1 kilogama, po konkurentnim cijenama te isključivo iz kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom, koji jamči najviše standarde proizvodnje i visoku likvidnost. Auro Domus izravno surađuje s vodećim brendovima kao što su švicarski Argor Heraeus i austrijski Münze Österreich, a svi zlatnici i zlatne poluge dolaze s certifikatom koji jamči autentičnost i mogućnost prodaje bilo gdje u svijetu.

Uz kupnju i prodaju investicijskih proizvoda, u Bank of Gold poslovnicama također je moguće izvršiti zamjenu zlatnog nakita i drugih zlatnih predmeta za investicijsko zlato. Klijentima su dostupne i usluge otkupa i zaloga zlata kao idealno rješenje za povećanje kućnog budžeta ili pomoć u hitnim situacijama kada im zatreba novac.

Bank of Gold poslovnice nalaze se u trgovačkim centrima City Center one West u Zagrebu (Jankomir 33), City Center one East u Zagrebu (Slavonska avenija 11d), Mall of Split (Josipa Jovića 93), City Center one Split (Vukovarska ul. 207), Tower Center Rijeka (Janka Polića Kamova 81A), Portanova Osijek (Svilajska ul. 31A) i Supernova Zadar (Ul. Akcije Maslenica 1).

Foto: Auro Domus

Auro Domus širi poslovanje i na bugarsko tržište

Nakon uspješnog širenja na slovensko tržište prije dvije godine, otvaranje Gold Point poslovnice u Plovdivu novi je europski iskorak Auro Domus grupe.

''Naš je cilj omogućiti što većem broju građana pristup pouzdanim i transparentnim uslugama kao odgovor na različite financijske potrebe. Kao plemeniti metal koji ima dugoročno pozitivan trend rasta vrijednosti, zlato predstavlja idealan izvor prihoda u trenucima kada je hitno potreban novac. S druge strane, investicijsko zlato je dugoročno sigurna investicija oslobođena plaćanja poreza, koja osigurava prosječan godišnji prinos veći od 10 posto, zbog čega je zlato vrlo interesantno ulagačima, ali i svima koji žele štedjeti za budućnost,'' rekao je Davor Žic.

Smještena u suvremenom trgovačkom centru Plovdiv Plaza Mall, nova poslovnica simbolizira strateški zaokret tvrtke prema jačanju fizičke prisutnosti na međunarodnoj sceni te potvrđuje dugoročnu orijentaciju na rast, pouzdanost i partnerski odnos s klijentima. Gold Point centar investicijskog zlata namijenjen je svim klijentima koji žele investirati u zlato ili prodati vlastite zlatne predmete – brzo, sigurno i po najpovoljnijim uvjetima na tržištu.

Foto: Auro Domus

''Bugarsku smo prepoznali kao tržište s velikim potencijalom kada je riječ o rastućoj potražnji za investicijskim zlatom, s obzirom da se nalazi u top tri europske zemlje s najvišim vlasništvom investicijskog zlata po stanovniku, odmah iza Njemačke i Poljske. Bugari pokazuju snažnu sklonost prema fizičkom zlatu, osobito u kontekstu globalnih nestabilnosti poput inflacije i sukoba te rekordnih cijena zlata u posljednjih nekoliko godina,'' dodaje Davor Žic iz Auro Domus grupe.