FOTO Brojna poznata lica u Sinju: Pogledajte tko je sve došao na 310. Alku

Nakon sedmodnevne odgode zbog nevremena, krenula je ovogodišnja 310. Sinjska alka. Na natjecanju nastupa 17 alkara kopljanika, a slavodobitnik će biti poznat nakon tri trke.
Nakon sedmodnevne odgode zbog nevremena, krenula je ovogodišnja 310. Sinjska alka. Na natjecanju nastupa 17 alkara kopljanika, a slavodobitnik će biti poznat nakon tri trke.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Svečanost je započela tradicionalnim dolaskom alkarske povorke na stazu, nakon čega je vojvoda Mario Šušnjara službeno otvorio 310. Alku. 
Svečanost je započela tradicionalnim dolaskom alkarske povorke na stazu, nakon čega je vojvoda Mario Šušnjara službeno otvorio 310. Alku. 
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Prvu trku otvorit je prošlogodišnji slavodobitnik Jure Domazet Lošo.
Prvu trku otvorit je prošlogodišnji slavodobitnik Jure Domazet Lošo.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Za razliku od prošle, ove nedjelje u Sinju nisu došli predsjednika države i Vlade. Pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, nije došao na svečanosti, već ga je predstavio njegov izaslanik, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general pukovnik Tihomir Kundid. On će slavodobitniku i njegovu momku uručiti darove, ali nije održao govor.
Za razliku od prošle, ove nedjelje u Sinju nisu došli predsjednika države i Vlade. Pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, nije došao na svečanosti, već ga je predstavio njegov izaslanik, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general pukovnik Tihomir Kundid. On će slavodobitniku i njegovu momku uručiti darove, ali nije održao govor.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Od najviših državnih dužnosnika, u svečanoj loži nazočni su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Od najviših državnih dužnosnika, u svečanoj loži nazočni su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Završna svečanost 310. Sinjske alke održava se u duhu višestoljetne viteške tradicije, koja seže u 1715. godinu. 
Završna svečanost 310. Sinjske alke održava se u duhu višestoljetne viteške tradicije, koja seže u 1715. godinu. 
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/