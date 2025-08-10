FOTO Brojna poznata lica u Sinju: Pogledajte tko je sve došao na 310. Alku

Za razliku od prošle, ove nedjelje u Sinju nisu došli predsjednika države i Vlade. Pokrovitelj Alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, nije došao na svečanosti, već ga je predstavio njegov izaslanik, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general pukovnik Tihomir Kundid. On će slavodobitniku i njegovu momku uručiti darove, ali nije održao govor.
Od najviših državnih dužnosnika, u svečanoj loži nazočni su predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković te izaslanik predsjednika Vlade, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.