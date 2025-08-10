Naši Portali
ANALIZA CNN-A

Iscurili detalji mira kojeg dogovaraju Trump i Putin: Ovako su zamislili komadanje Ukrajine?

10.08.2025.
u 08:40

Rusija je pred vojnim okruženjem spomenuta dva grada, a ukrajinsko povlačenje moglo bi se dogoditi i bez međunarodnog pritiska – radi očuvanja ljudstva. No, ostatak Donjecka, s gradovima poput Kramatorska i Slovjanska, daleko je osjetljivija priča: tisuće civila i simbol otpora

„Mjesto je važno“, poručio je bivši američki predsjednik i nekretninski magnat Donald Trump, najavivši kako će se njegov susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom održati upravo na Aljasci – teritoriju koji je Rusija prije 158 godina prodala SAD-u za 7,2 milijuna dolara. Upravo tu, kaže Trump, Putin bi trebao predstaviti „posao stoljeća“ – nagovoriti Kijev da preda dijelove teritorija koje ruska vojska još nije uspjela osvojiti, piše CNN

Već sada je jasno da uvjeti predviđenog susreta idu gotovo isključivo u korist Moskve. Nakon mjeseci fingiranih pregovora, Putin je spremno prihvatio poziv, a teško je zamisliti scenarij u kojem Ukrajina ne izlazi poražena. Prvi nacrt prijedloga, koji stiže od Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa, predviđa da Ukrajina preda preostale dijelove Donjecke i Luganske oblasti u zamjenu za prekid vatre.

Rusija je pred vojnim okruženjem spomenuta dva grada, a ukrajinsko povlačenje moglo bi se dogoditi i bez međunarodnog pritiska – radi očuvanja ljudstva. No, ostatak Donjecka, s gradovima poput Kramatorska i Slovjanska, daleko je osjetljivija priča: tisuće civila i simbol otpora. Predsjednik Volodimir Zelenski jasno je poručio da predaje teritorija neće biti. Njegova odluka odražava bijes ukrajinske vojske i duboko nepovjerenje naroda prema susjedu koji svake noći bombardira njihove gradove.

Što bi Ukrajina dobila zauzvrat? Realno – vrlo malo. Možda tek uske pojaseve teritorija na sjeveru Harkivske i Sumske oblasti koje drži ruska vojska, a koje Putin naziva „sigurnosnom zonom“. Glavni cilj pregovora – prekid vatre – sam po sebi je upitan, budući da Moskva već mjesecima odbija takav korak dok se ne riješe „tehnička pitanja“ nadzora i logistike.

U Europi raste bojazan da bi popuštanje Putinu bilo ponavljanje Chamberlainovog Münchenskog sporazuma iz 1938., kada su nacisti bez ispaljenog metka dobili Sudete. Kremlj je u prošlosti već koristio prekide vatre da se pregrupira i nastavi ofenzivu. Putin je jasan – želi potpuno potčiniti Ukrajinu ili je okupirati. Njegov savjetnik Jurij Ušakov već govori o „sjajnoj prilici“ da se na Aljasci razgovara i o gospodarskoj suradnji Washingtona i Moskve, uz mogućnost uzvratnog summita u Rusiji.

Postoji realan rizik da će prijateljski ton između Trumpa i Putina dovesti do dogovora o zamjeni ili predaji teritorija – bez prisustva ukrajinskih predstavnika – a u potpunosti u korist Moskve. Potom bi se Kijevu ultimativno ponudilo da prihvati sporazum, uz prijetnju uskraćivanja američke vojne i obavještajne pomoći. Ono što se promijenilo od zadnjih sličnih situacija jest činjenica da su se posljednjih dana i Indija i Kina uključile u kontakte s Moskvom. Njihovi motivi mogli bi biti povezani s trgovinskim sankcijama koje prijeti uvesti Washington i mogućim poremećajem energetskih tokova.

Oglasio se Zelenski, oštro odgovorio Putinu i Trumpu: 'Nema razgovora o teritoriju' -
Ključne riječi
SAD Ukrajina Rusija Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Trump

Avatar Scuderia
Scuderia
09:46 10.08.2025.

Ja bih htio Francusku Polineziju. Samo trebam Trumpa da malo porazgovara s Francuzima u moje ime.

Avatar razmaknica
razmaknica
09:29 10.08.2025.

Da bi sve sutra stalo, mora izgledati da je RU iz cijelog cirkusa izašla kao pobjednik...sve ostalo je suludo uopće razmišljati i očekivati da će se dogoditi jer bi to značilo 3WW...Ono što je bitno....kad sve stane treba osigurati granicu prema RU i nabiti im takvu izoliranost da im prisjedne to što su počeli....

BT
Bas_tuu
09:33 10.08.2025.

Efendi nisi ti nigdi bio dok sam ja bio na braniku domovine a ti možda u Minkenu....Da si ti bio negdi nebi pisao nebuloze..Mi Hrvati, na početku rata imali smo šest tisuća pušaka...Slabo pripremljeni jedino prirodna zaštita.Zato su JNA ,, brzo napredovala u početku i osvajala teritorij..A mi se u međuvremenu osposobili zato ne piši nebuloze.....Dok je UA dobila petsto mijardi pomoći u oružju i svemu drugom.Najbolja vojska u Europi daleko, daleko...Ali ne možeš sa velikom silom koja još ratuje sa deset posto snage...Zato treba zaključiti mir a on je bio puno povoljniji prije tri god nego sad...Ukrainci nemaju ljudstva popuniti bojišnica se rusi .Šta triba ratovat do posljednjeg Covika, a rat ne možeš dobit.....A jeli zate nije Hrvat, onaj kao što ne misli kao ti i tebi slični bedak.

