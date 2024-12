WhatsApp uvodi jednu novost, a mnogima se već ne sviđa

Globalno popularnu Metinu aplikaciju za razmjenu poruka, fotografija, videozapisa, snimki glasa i poziva WhatsApp preuzeli su mnogi u Hrvatskoj te ju koriste svakodnevno. U posljednjih se godinu dana aplikacija često mijenjala po pitanju dizajna, mogućnosti, pristupačnosti i sl. Dok su promjene koje korisnicima olakšavaju korištenje korisne, postoje promjene koje su potpuno suvišne.

Takvo mišljenje ima većina njezinih korisnika u vezi novosti koja uskoro stiže ili je već stigla na neke pametne uređaje. Naime, dosad su korisnici mogli vidjeti kada njihov sugovornik tipka u realnom vremenu tako što su pogledali na alatnu vrpcu ispod imena osobe, to jest kontakta i pisalo bi nešto poput: "(ime kontakta) tipka..." Isto tako moglo se vidjeti i u grupnim razgovorima s više ljudi. Takvo što više neće postojati, već će umjesto toga u donjem lijevom kutu razgovora, dok sugovornik tipka biti prikazana ikona s tri točkice koje se pomiču. U grupnim razgovorima vidjet će se samo slika profila kontakta pored koje je ikona s tri točkice.

Mnogi korisnici smatraju da je ta novost zbunjujuća jer nije pregledno i teško je pratiti tko kada tipka u grupnim razgovorima. Neki pak misle da takvo ažuriranje kvari estetiku i izravno oponaša Facebook Messenger aplikaciju istog tvorca.

- Nepotrebno je i ne izgleda lijepo. Puno je bolje kad samo piše gore tko tipka, ovako moram tražiti koja je čija profilna fotografija - mišljenje je korisnice Lucije koja WhatApp koristi već godinama svakodnevno.

- Jako me živcira, kako da to ugasim? - Ne sviđaju mi se tri točkice, molim vas maknite to - bili su neki od komentara na društvenim mrežama.

WhatsApp news of the week: redesigned typing and recording indicator for iOS and Android!



This weekly summary can help you catch up on our 13 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/WXm0gyYGHG pic.twitter.com/DInnjgWPcL